Die Wetterwoche im Schnellcheck: Der Frühling bleibt - vorerst

Das Wochenende brachte schon mal häufiger schönes Frühlingswetter. Und auch in der nächste Woche bleibt Hoch "Johanna" zunächst noch nah. Die Details liefert n-tv Meteorologe Björn Alexander.

Top und Flop

Highlight wird nach jetzigem Stand der Donnerstag mit viel Sonne und frühlingshaft warmen Werten bis 20 Grad. Floppen könnte hingegen das kommende Wochenende. Also raus und den Frühling bis dahin genießen. Hier die Details.

Montag

Es ziehen Wolkenfelder durch, der Gesamteindruck bleibt aber freundlich. Nur im Nordosten ist es zeitweise dichter bewölkt, Regen ist aber keiner dabei. Südlich von Main und Mosel wird es am sonnigsten. Die Temperaturen: Vor allem morgens merken wir, dass es erst Mitte März ist und dass die Nächte noch lang sind. Denn es kühlt kräftig aus und es geht vielfach mit Frost oder Bodenfrost in den Tag. Später erwarten uns im Osten und Südosten 8 bis 10 Grad, sonst 11 bis 13, am Rhein 14 bis 16 Grad.

Dienstag

Im Norden kompaktere Wolken, aber trocken. Nach Süden hin immer sonniger. 8 Grad am Erzgebirge bis 17 Grad am Oberrhein.



Mittwoch

Sowohl im Süden als auch im Norden sonnig. Über der Mitte etwas dichtere Wolkenfelder, aber ebenfalls kein Regen. Temperaturen: an der Küste 10 und im Südwesten bis 18 Grad. Nachts kaum noch Frost.



Donnerstag

Nach jetzigem Stand der Wettermodelle: deutschlandweit der sonnigste und wärmste Tag der Wetterwoche. Höchstens an der Nordsee dichtere Wolken. 10 Grad an der Küste und bis 20 Grad irgendwo am Rhein. Ansonsten verbreitet 14 bis 18 Grad.



Freitag

Aus Norden häufiger Wolkenfelder und eventuell erste Tropfen. Im Süden lange sonnig. Die Temperaturen gehen in der Nordhälfte zurück (8 bis 14 Grad), im Süden dagegen noch mal 15 bis 20 Grad.



Erster Trend zum Wochenende

Noch schwer zu sagen. Aber voraussichtlich eher wolkiger oder wechselhafter und kühler bei circa 7 bis 14 Grad.

Quelle: n-tv.de