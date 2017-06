Panorama

Sex über den Wolken : Der Ryanair-Fremdgänger und die Blondine

Völlig ungeniert vergnügt sich ein britisches Pärchen auf einem Ryanair-Flug nach Ibiza. Blöd nur, wenn man beim Sex gefilmt wird - und die schwangere Verlobte zu Hause wartet. Auch die unbekannte Blondine ist identifiziert.

Bei einem Ferienflug von Manchester nach Ibiza vergnügt sich ein britisches Pärchen vor den Augen der anderen Passagiere. Die beiden haben in der vollbesetzten Maschine hemmungslos und ungeniert Sex auf ihren Sitzen. Das Video landete im Netz und sorgte für Schlagzeilen. Nun kommt raus, dass die Blondine auf dem Schoß des 31-jährigen Shaun Edmondson gar nicht seine Freundin ist.

Wie die britische "Sun" enthüllte, ist der Ryanair-Fremdgänger mit einer anderen Dame verlobt. Besonders pikant: Die 25-jährige Jenna Ross ist den Angaben zufolge im sechsten Monat schwanger. Edmondson befand sich demnach auf dem Weg zu einer Junggesellenparty auf der Balearen-Insel. Im Flugzeug lernte er die unbekannte Frau kennen.

Die beiden unterhielten sich zunächst angeregt über Sex, schilderte Passagier Kieran Williams später der britischen "Metro": "Plötzlich rief der Kerl 'Hat jemand ein Kondom?" Zunächst hätten noch alle an Bord gelacht, aber wenige Minuten später kam das Pärchen wirklich zur Sache. "Sie waren augenscheinlich sehr betrunken. Sie zog ihre und er seine Hose aus. Sie setzte sich auf ihn und los ging es", so Williams weiter. "Ich konnte nicht anders, als sie zu filmen." So etwas habe er noch nie erlebt.

"Nur ein vollangezogener Lapdance"

Mehr zum Thema 12.06.17 Schäferstündchen über den Wolken Betrunkenes Paar hat Sex im Flugzeug

Edmondson ist laut "Sun" seit sechs Jahren mit der Kanadierin zusammen. Was ihn augenscheinlich nicht davon abhält, auch mit anderen Frauen Sex zu haben. "Das ist einfach irgendeine Frau, sie kannten sich davor gar nicht", zitiert die "Sun" einen Freund. "Es scheint ihm nichts auszumachen, seine im sechsten Monat schwangere Verlobte zu Hause zu lassen, während er sich mit Fremden vergnügt."

Bei der Blondine soll es sich um eine Mutter von drei Kindern handeln. Wie die "Sun" berichtet, handelt es sich um die 39-jährige Café-Besitzerin Tracey Bolton. Ein enger Freund erklärte dem Blatt, wie geschockt Bolton über die ganze Aufmerksamkeit sei. "Sie schämt sich in Grund und Boden, dass das Video die Runde macht. Es war nur ein betrunkener Scherz. Sie besteht darauf, dass sie keinen Sex mit dem Mann hatte. Aber sie weiß auch, dass es schlecht aussieht." Boltons Beteuerungen nach war der heiße Ritt über den Wolken nur ein "vollangezogener Lapdance".

Quelle: n-tv.de