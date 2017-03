Panorama

Kalte Nässe, Schauer, Schnee: Der Winter löst den Frühling ab

Deutschland atmet auf: Über das Wochenende verbreiten Vorboten des Frühjahrs ein Gefühl der Erleichterung. Doch ist die kalte Jahreszeit wirklich schon zu Ende? n-tv Meteorologe Björn Alexander warnt: Zu Wochenbeginn wird es ungemütlich.

n-tv.de: Björn, unser Wetter kann auch richtigen Frühling. Aber irgendwie noch nicht so lange, oder?

Björn Alexander: So ist es wohl. Denn zum Start ins Wochenende lenzte es ja vielerorts ganz ordentlich. Am Samstag brachte der Kurzfrühling (mit Ausnahme an der Küste) Höchstwerte zwischen 14 und 19 Grad, mit Föhnsturm an den Alpen um 20, in Lindau am Bodensee sogar 21 Grad. Die höchsten Böen im Föhnsturm wurden übrigens auf der Zugspitze mit 174 Kilometern in der Stunde gemessen. Aber auch in den Tälern war es mit 102 km/h in Mittenwald und 87 km/h in Friedrichshafen sehr turbulent.

Doch die Wärme hielt nicht lang.

Leider nicht. Bereits am Sonntagmorgen war es im Alpenvorland dann 15 bis 20 Grad kälter als noch 12 Stunden zuvor, in Lagen oberhalb von 900 Metern gab es sogar wieder Neuschnee. Und auch in der nächsten Woche schraubt Petrus in Sachen Frühlingsambitionen erst einmal einen Gang zurück.

Was heißt das genau?

Zuerst einmal ist es leider eher ungemütlich und zum Teil nasskalt. Ab der Wochenmitte wird es dann milder und der Freitag bringt - nach jetzigem Stand - auch mal wieder einen Hauch vom Frühling.

Wie wird der Montag im Detail?

Der nächste Schwall Kaltluft erreicht uns und bringt wechselhaftes Aprilwetter mit Schauern, teils durchmischt mit ein paar nassen Flocken und Graupel bis in tiefere Lagen. Auch gelegentliche Gewitter sind möglich. Durchweg Schnee fällt im Bergland oberhalb von 500 bis 700 Metern. Dort kann es streckenweise auch glatt sein. Die Temperaturen erreichen 3 bis 8, am Rhein bis 10 Grad.

Oh je.

Und es kommt noch schlimmer, wenn wir auf den Dienstag blicken. Da ist er nämlich da, der meteorologische Tiefpunkt der Wetterwoche. Es wird richtig nasskalt bei maximal noch 1 bis 9 Grad. Dazu immer Schauer mit Graupel durchmischt, vereinzelt auch Blitz und Donner. Im Nordosten mischen sich auch bis in tiefere Lagen Schneeregen oder Schnee unter. Ansonsten schneit es ab etwa 500 Meter aufwärts.

Dann wird es wärmer?

Zumindest sind am Mittwoch 4 bis 11 Grad möglich. Und im Süden gibt’s zudem eine vorübergehende Wetterbesserung. Im Norden und Westen lassen die nächsten Wolken mit Regen und einem teilweise stürmischen Wind aber nicht lange auf sich warten.

Und am Donnerstag?

Bekommt der Süden dann mal mehr Wolken und Regen ab, während sich der Rest über mehr trockene und freundlichere Abschnitte freuen kann. Dabei wird es spürbar milder bei 8 bis 15 Grad. Ein Trend, der am Freitag bestehen bleiben wird. Denn bei 10 bis 18 Grad fühlt sich das doch schon mal wieder wie Frühling an. Zumal es - abgesehen vom schauerwilligen Nordosten - häufig trocken und freundlich, mitunter auch sonnig durch den Freitag gehen dürfte.

Wie sehen die Wettercomputer das nächste Wochenende?

Leider wieder eher unbeständig, windig (eventuell auch stürmisch) und kühler. Beständiges Hochdruckwetter mit Sonne und dauerhaft milden Temperaturen sehen die Wettermodelle vorerst einmal nicht. Selbst ein Rückfall in Richtung Spätwinter ab dem nächsten Wochenende ist aus jetziger Sicht deutlich wahrscheinlicher. Kurzum: in dieser Woche fiel der Frühling auf den Samstag, nächste Woche dürfte das am ehesten am Freitag der Fall sein.

