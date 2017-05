Panorama

Tollkühne Aktion: Der mit dem Hai kämpft

Die meisten Menschen haben vor Haien den allergrößten Respekt. Nicht so ein junger Australier, der sich in Cowboy-Manier in die Fluten stürzt und sich einen tollkühnen Kampf mit einem Hai liefert. Doch das Meer ist kein Abenteuerspielplatz.

Ein Angelausflug in Nord-Queensland (Australien) endet mit einem dramatischen Kampf zwischen einem Mann und einem Hai. Wie auf einem Video zu sehen ist, springt Josh "Ferret" Neille, ein 29-jähriger Mann, zu einem Hai in die Fluten. Freiwillig, wohlgemerkt. Der Raubfisch zappelt bereits am Haken seines Freundes, Neille will ihn offenbar in Cowboy-Manier bezwingen.

An einem Seil gesichert setzt er zum Sprung an und landet direkt neben dem etwa gleich großen Hai. Zunächst scheint sein Plan aufzugehen. Er bekommt das Tier am Schwanz zu packen und zieht es in Richtung Boot. Doch dann verliert Neille die Kontrolle und gerät in die Fänge des Hais. Der Raubfisch fügt ihm eine mehrere Zentimeter lange Wunde im Oberschenkel zu. Schließlich ziehen seine Freunde Neille aus dem Wasser und verhindern Schlimmeres.

"Ich hatte Glück, dass er nicht meine Seegurke zu fassen bekam", sagte Neille der "Daily Mail" und bereute seine unbesonnene Aktion in Nachhinein.

Hai-Angriff oder Fake-Werbedreh?

Erst am Sonntag sorgte ein Video für Schlagzeilen, das einen angeblichen Hai-Angriff zeigt: Bei einem Werbedreh unter Wasser soll die 36-jährige Pornodarstellerin Molly Cavalli lasziv in einem Käfig planschen, während um sie herum gefährlich aussehende Haie schwimmen. Der ganze Tauchgang dauert jedoch nur wenige Sekunden. Kaum ist der Käfig samt vollbusigem Model im Wasser, nähert sich ein Hai und schnappt zu.

Der Pornostar zuckt zusammen und greift sich an den Fuß. Zurück auf dem Boot sieht man bei Cavalli Blut und Tränen fließen. An ihrem Fuß klafft eine fünf Zentimeter tiefe Wunde.

Umstritten ist allerdings, was wirklich unter Wasser passiert ist. Denn obwohl mehrere Kameras im Einsatz waren, wird Cavalli im Moment des Bisses nur in der Nahaufnahme gezeigt – vom Hai selbst ist keine Spur. Man erkennt lediglich, wie Molly sich an den Fuß greift und sich das Meerwasser rot färbt.

"Das war ganz klar ein PR-Stunt", sagt ein Werbeexperte der "Bild"-Zeitung. "Ein attraktives Mädchen, ein weißer Bikini, ein Hai-Käfig. Es hat gut funktioniert. Diejenigen von uns, die nicht wussten, was CamSoda ist, wissen es jetzt. Diejenigen, denen nicht bewusst war, wer Molly Cavalli ist, kennen sie jetzt."

In der Tat. Allein auf Youtube verzeichnet das Video mittlerweile über 12 Millionen Abrufe.

Quelle: n-tv.de