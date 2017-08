Panorama

Unglück in Lissabon: Deutsche Urlauber bei Explosion verletzt

Ein deutsches Paar macht Urlaub in der portugiesischen Hauptstadt, als es im Haus ihrer Ferienwohnung zu einer Explosion kommt. Neben den deutschen Touristen werden dabei auch mehrere Bewohner des Gebäudes schwer verletzt.

Bei einer Explosion und einem darauffolgenden Brand in einem Wohnhaus in Lissabon sind sieben Menschen verletzt worden, darunter zwei Deutsche. Das meldet die Zeitung "Público". Das Unglück hat sich am Sonntagabend in dem bei Touristen beliebten Viertel Alfama ereignet.

Das Paar aus Deutschland wohnte den Angaben zufolge in einer Ferienwohnung in dem Gebäude. Der Mann habe schwere Verbrennungen erlitten. Seine Partnerin sei ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden.

Medienberichten zufolge geht die Feuerwehr von einer Gasexplosion in Folge eines Kurzschlusses aus. Ein Bewohner des Hauses soll die örtliche Feuerwehr am Tag des Ereignisses über starken Gasgeruch informiert haben, andere Bewohner bestätigten, dass es bereits seit Monaten immer wieder nach Gas gerochen hätte.

Neben den beiden Deutschen wurden laut Castro auch zwei französische Passanten vor dem Gebäude leicht verletzt. Bei den anderen Verletzten soll es sich ebenfalls um Ausländer handeln. Der Brand, der durch die Explosion ausgelöst wurde, wurde innerhalb einer Stunde durch die Feuerwehr gelöscht.

Quelle: n-tv.de