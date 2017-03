Panorama

Ostdeutsche holen auf: Deutsche sind zufrieden wie nie zuvor

In keinem Jahr seit der Wiedervereinigung waren die Deutschen glücklicher gewesen. Grund ist vor allem die brummende Konjunktur. Und auch die aufkommende Flüchtlingskrise schmälert die gute Laune nicht.

Dank der robusten Konjunktur sind die Deutschen einer Studie zufolge derzeit so zufrieden wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Grund sei vor allem ein Aufholprozess in Ostdeutschland, teilte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit. Demnach sind die Menschen im Osten auch nach mehr als 25 Jahren nicht ganz so zufrieden wie im Westen. Es sei zwar ernüchternd, dass es immer noch Unterschiede gebe, sagte DIW-Experte Jürgen Schupp. "Der Abstand zwischen Ost und West hat sich aber über die Jahre maßgeblich verringert und ist so niedrig wie noch nie."

Den Grund für die relativ große Zufriedenheit sieht Schupp darin, dass Deutschland zuletzt viele Krisen erfolgreich bewältigt habe. So habe anders als in anderen Ländern etwa die Finanz- und Wirtschaftskrise nicht zu mehr Arbeitslosigkeit geführt und die Wirtschaft nicht aus dem Takt gebracht. Laut einer DIW-Sprecherin ist auch die im Jahr 2015 aufgekommene Flüchtlingskrise in den Umfrageergebnissen berücksichtigt.

Insgesamt brachte die Frage nach der Lebenszufriedenheit sowohl bei den Menschen in West- als auch in Ostdeutschland neue Höchststände. Bei den Westdeutschen lag der Wert mit den Daten von 2015 etwas über 7,6 Punkten, bei den Ostdeutschen knapp unter 7,4 Punkten.

Der tiefste Stand seit der Wiedervereinigung betrug 2004 rund 6,9 Zähler. Damals wurden die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 umgesetzt. Die Hartz-IV-Reformen trugen Fachleuten zufolge danach allerdings zu einem anhaltenden Aufschwung bei.

In der Langzeitstudie SOEP befragt das DIW seit 1984 jährlich mehr als 10.000 Personen. Auf einer Skala von null ("ganz und gar unzufrieden") bis zehn ("ganz und gar zufrieden") geben diese an, wie zufrieden sie derzeit alles in allem mit ihrem Leben sind.

Quelle: n-tv.de