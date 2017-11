Panorama

"Ungleichgewicht bleibt": Deutscher Babyboom hält an

Kinderkriegen liegt in Deutschland wieder im Trend: Zum sechsten Mal in Folge steigt die Zahl der Geburten an. Obwohl gleichzeitig die Zahl der Sterbefälle sinkt, schreitet der demografische Wandel scheinbar unaufhaltsam voran.

Die Menschen in Deutschland haben auch 2016 im Vergleich zum Vorjahr wieder mehr Kinder bekommen. Rund 792.000 Kinder kamen vergangenes Jahr in der Bundesrepublik zur Welt, das waren 55.000 Neugeborene (7,4 Prozent) mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit gibt es seit 2011 jedes Jahr mehr Geburten. Die Zahlen für 2016 sind allerdings noch vorläufig.

Während der Mehrjahrestrend bei den Geburten anhält, bleibt auch das Verhältnis zwischen der Zahl der Neugeborenen und der Zahl der Verstorbenen konstant: Im vergangenen Jahr starben in Deutschland insgesamt 911.000 Menschen - das waren 1,5 Prozent weniger als 2015.

Unter dem Strich sind damit seit 1972 jährlich mehr Menschen in Deutschland gestorben, als Kinder geboren wurden. In den letzten Jahren entwickelt sich die Zahl der Sterbefälle jedoch rückläufig. Die Differenz lag 2016 bei 118.000. Im Jahr zuvor waren es noch 188.000.

Demografischer Wandel bleibt bestehen

Dass die Zahl der Geburten die Zahl der Sterbefälle langfristig überholt, ist nach Einschätzung der Statistiker vorerst nicht zu erwarten. "Der Anstieg der Geburten und der Rückgang der Sterbefälle im Jahr 2016 bedeuten nicht, dass der demografische Wandel, den eine zunehmende Alterung der in Deutschland lebenden Bevölkerung kennzeichnet, gestoppt ist", erklärt das Statistische Bundesamt. "Die durch Jahrzehnte entstandenen Ungleichgewichte in der Altersstruktur der Bevölkerung bleiben bestehen."

Unter Berücksichtigung der demografischen Strukturen sei derzeit nicht vorauszusehen, dass die Zahl der Geburten auf lange Sicht weiter ansteige, heißt es. Hingegen werde die Zahl der Sterbefälle voraussichtlich nicht weiter zurückgehen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist die Vergleichbarkeit der vorläufigen Ergebnisse mit den Ergebnissen früherer Jahre eingeschränkt aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen. Die Abweichungen zwischen den vorläufigen und den endgültigen Ergebnissen können demnach größer ausfallen als in den Vorjahren, geben die Experten vorsorglich zu bedenken.

Quelle: n-tv.de