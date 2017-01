Panorama

Orkanböen möglich: Deutschland erwartet heftiges Sturmtief

Es wird ungemütlich: Heftige Sturmböen fegen in der kommenden Nacht über Deutschland hinweg. Die Schneefallgrenze sinkt erneut. Im Westen sind auch im Flachland bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich.

Nach dem zum Teil heftigen Schneefall am Mittwoch erwartet Teile von Deutschland in der kommenden Nacht ein kleines, aber heftiges Sturmtief. Dieses wird voraussichtlich mit seinem Zentrum in der Nordhälfte von West nach Ost übers Land ziehen. Dabei wird es in der Mitte und im Süden im Flachland Sturmböen geben, auf den Bergen auch schwere Sturmböen bis hin zu Orkanböen mit Schneeverwehungen, warnt n-tv Meteorologe Björn Alexander.

Außerdem sinkt die Schneefallgrenze bis ins Flachland. Selbst in den tieferen Lagen im Westen sind durchaus mal 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee mit entsprechender Glätte möglich.

Am Freitag sind in der Polarluft ebenfalls teilweise kräftige Schneeschauer unterwegs. Auch Graupelgewitter sind dabei. Der Trend zum Wochenende: weiter winterlich bei nur noch minus 4 bis 3 Grad. Ab Sonntag werden die Schneeschauer aber seltener.

Quelle: n-tv.de