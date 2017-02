Panorama

Bizarrer Vorfall in Kaufhaus: Dieb im Pinguinkostüm bedient sich

Als Pinguin verkleidet zieht ein Ladendieb durch ein Münchner Kaufhaus. Obwohl er alles andere als unauffällig gekleidet ist, macht er sich an den Waren zu schaffen. Abgesehen hat er es unter anderem auf die Salattheke.

Ein als Pinguin verkleideter Ladendieb ist in einem Münchner Kaufhaus auf eine bizarre Diebestour gegangen. Wie die Polizei mitteilte, schnappte sich der 34-jährige Mann zunächst ein Pinguinkostüm aus dem Regal und zog es an. Anschließend habe er sich im Restaurantbereich des Kaufhauses an der Salattheke bedient, ehe er eine Ledermappe entwendete, in der er seine Schuhe versteckte.

Danach holte sich der Mann den Angaben zufolge ein neues Paar Schuhe und zog diese an. Mit dem neuen Schuhwerk habe er dann das Geschäft verlassen wollen. Am Ausgang sei er von zwei Ladendetektiven angesprochen worden, die ihn schließlich den alarmierten Polizeibeamten übergeben konnten.

Weil der Mann keinen festen Wohnsitz habe, sei er in Untersuchungshaft genommen worden, hieß es. Bei seiner Diebestour, die sich bereits am vergangenen Freitag ereignete, versuchte der 34-Jährige nach Polizeiangaben Waren im Gesamtwert von knapp 200 Euro entwenden. Auf besonderes Mitgefühl kann der auf frischer Tat ertappte Ladendieb nicht hoffen. Wie in vergleichbaren Fällen üblich, muss er sich vor dem Gesetz wegen Diebstahl verantworten.

Quelle: n-tv.de