Fotos unter ihrem Rock gemacht?: Diplomat soll Frau belästigt haben

Ein Mann mit Diplomaten-Pass soll am Bodensee sein Handy unter den Rock einer Frau gehalten und dabei gefilmt haben. Die 26-Jährige habe den Mann bemerkt und die Polizei verständigt, sagte ein Sprecher. Es geht um einen Vorfall am Sonntagabend auf einem Heimatfest in Friedrichshafen.

Nachdem der betrunkene 56-Jährige sich in ein Café gesetzt habe, hätten Beamte mehrere Filme und Bilder auf seinem Handy gesichert. Der Mann sei Abgeordneter eines anderen Landes und genieße diplomatische Immunität, sagte der Sprecher - daher seien zunächst keine weiteren Schritte gegen ihn unternommen worden. Inzwischen prüften die Behörden, ob der Vorfall dem zuständigen Konsulat mitgeteilt werden solle.

Quelle: n-tv.de