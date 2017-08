Panorama

Unfassbare Tragödie: Drei Kinder verlieren beide Eltern

Ein Mord und eine Wundinfektion rauben Kailanie, Jevaughn Jr. und Lailah innerhalb weniger Tage die Eltern. Die Zwillinge sind gerade erst ein paar Tage auf der Welt. Der Fall bewegt die Menschen nicht nur in den USA.

Manchmal schlägt das Schicksal besonders grausam zu, in den USA bewegt die Menschen gerade der Fall einer Familie besonders. Der 26-jährige Jevaughn Suckoo und seine Freundin Stephanie Caceres erwarteten gerade kurz vor dem 2. Geburtstag ihrer kleinen Tochter Kailanie Zwillinge.

Ihr Leben war vielleicht nicht perfekt, aber es war nicht schlecht. Doch dann überschlugen sich die tragischen Ereignisse. Am 11. Juli wurde Suckoo in dem Apartmentkomplex, in dem die Familie in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida lebte, erschossen. Die Polizei konnte den Täter bisher noch nicht ermitteln.

Drei Tage später, am 14. Juli, kamen die Zwillinge Jevaughn Jr. und Lailah per Kaiserschnitt zur Welt. Caceres schrieb auf Facebook, sie könne nicht verstehen, wie man drei Kindern den Vater nehmen könne. "Ich versuche wirklich, stark zu bleiben, aber das ist die härteste Schlacht, die ich jemals schlagen musste." Man wünschte, die Geschichte würde hier enden, doch dem ist nicht so.

Caceres entwickelte nach der Geburt eine Infektion und musste auf die Intensivstation verlegt werden, wo sie zehn Tage lang um ihr Leben kämpfte. Am 26. Juli starb auch sie. Es war der Tag, an dem Suckoo beerdigt wurde.

Um die drei Waisen kümmern sich nun die Großmutter und andere Verwandte der Kinder. Caceres Mutter startete gemeinsam mit früheren Kollegen und Freunden ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns einen Spendenaufruf. "Wir sind alle verzweifelt und untröstlich und finden keine Worte für den Verlust dieser drei Kinder, die aufwachsen werden, ohne ihre Eltern je wirklich gekannt zu haben", schreibt Lin Niemczyk im Namen der Familie. Mit dem Geld soll die Ausbildung der Kinder finanziert werden.

"Unser Ziel ist es, ihre Zukunft zu sichern. Es ist ein Versprechen an ihre Mutter und ihren Vater", zitierte die "Palm Beach Post" die Großmutter. Innerhalb von vier Tagen kamen bereits mehr als die angestrebten 100.000 US-Dollar zusammen. Viele Spender sprachen der Familie ihr Beileid aus.

Quelle: n-tv.de