Panorama

Verbrecher starten Fluchtversuch: Drei Tote bei Schießerei in Moskauer Gericht

Im Moskauer Umland treibt eine Gangsterbande jahrelang ihr Unwesen, raubt Autofahrer aus und tötet sie. Die Verbrecher werden gefasst und starten vor ihrer Verhandlung einen spektakulären Fluchtversuch - der zu Verletzten und Toten führt.

In einem Gericht nahe Moskau haben sich fünf unter Mordverdacht stehende angeklagte Bandenmitglieder einen Schusswechsel mit den Sicherheitsbeamten geliefert. Drei der Angeklagten wurden dabei getötet, hieß es in einer Erklärung des Staatlichen Ermittlungskomitees.

Drei Sicherheitskräfte und zwei weitere Bandenmitglieder wurden verletzt. Die gefesselten Angeklagten waren den Angaben zufolge in einem Lift des Moskauer Gebietsgerichts, als sie zwei Wachleute angriffen. Sie konnten sich befreien und den Beamten die Waffen entreißen. Die Polizei habe das Feuer eröffnet, als die Männer zu fliehen versuchten.

Die Angreifer zählten zu einer Bande, die von 2012 bis 2015 im Umland der russischen Hauptstadt 17 Autofahrer getötet haben soll. Wie Medien berichteten, nannte sich die Gruppe GTA nach dem Videospiel "Grand Theft Auto" und verbreitete nachts Angst und Schrecken auf den Straßen bei Moskau. Die Verbrecher sollen Autos gewaltsam gestoppt und anschließend die Fahrer ermordet und ausgeplündert haben. Der Kopf der Bande wurde bereits bei der Festnahme getötet, vor Gericht standen neun mutmaßliche Mitglieder.

In russischen Gerichten wird üblicherweise sehr streng auf Sicherheit geachtet. In vielen Prozessen müssen die Angeklagten während der Verhandlung in Käfigen oder hinter Glas sitzen.

Quelle: n-tv.de