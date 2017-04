Panorama

"Sie waren den ganzen Tag da": Drohnen-Video zeigt Hai-Jagd in Strandnähe

Damian Hurley landet mit seinen spektakulären Aufnahmen einen Internet-Hit. Mit einer Drohne filmt der Australier eine Gruppe von Haien in einem Fischschwarm - und das in unmittelbarer Nähe zum Strand. Die Aufnahmen sind durchaus ungewöhnlich.

Spektakuläre Aufnahmen aus der Luft: Mit einem Drohnen-Video von mehreren Haien in unmittelbarer Nähe eines Strandes hat der Australier Damian Hurley einen Internet-Hit gelandet. Auf den Aufnahmen sind etwa ein Dutzend der Fische - laut regionalen Medienberichten handelt es sich offenbar um Sandtigerhaie - zu sehen, die sich in der Fingal Bay gegenüber der Insel Shark Island an der australischen Ostküste – etwa 200 Kilometer nördlich von Sydney - nur wenige Meter vom Strand entfernt durch einen Fischschwarm fressen. Dies ist durchaus ungewöhnlich, denn eigentlich jagen Sandtigerhaie nachts. Angriffe auf Menschen sind bislang nicht dokumentiert.

Das Video wurde mehrere zehntausend Mal geklickt. Es entstand bereits an Ostern mithilfe einer Drohne, die Hurley vom Strand aus steuerte. Einer der Zuschauer, Tony Carrozzi, sagte der Tageszeitung "Illawarra Mercury": "Die Haie waren den ganzen Tag lang da. Nachmittags sind sie richtig nah an den Strand herangekommen." Der Strand wurde von den Behörden bis auf Weiteres für Schwimmer gesperrt. Ganz in der Nähe war Anfang April ein 46-jähriger Mann von einem Hai angegriffen worden. Wegen Bissverletzungen am linken Bein liegt er noch immer im Krankenhaus.

Eine zweite Haiattacke in Australien gab es erst vergangene Woche. Dabei starb ein 17 Jahre altes Mädchen vor den Augen ihrer Familie. Sie war nach Polizeiangaben zusammen mit ihrem Vater an der australischen Südküste, in der Nähe der Stadt Esperance, zum Surfen im Meer. Die Mutter blieb mit zwei jüngeren Schwestern am Strand. Von dort aus mussten sie verfolgen, wie der Hai die 17-Jährige vom Brett zerrte.

Die Polizei machte keine Angaben dazu, um welche Art von Hai es sich bei diesem Angriff gehandelt haben könnte. In den Tagen zuvor war nach einer Übersicht der Haibeobachtungsseite "Shark Smart" in der Bucht jedoch zwei Mal ein weißer Hai gesichtet worden. Die Wylie Bay in der Nähe von Esperance ist dafür bekannt, dass dort häufiger Haie unterwegs sind. Trotzdem ist die Bucht ein beliebter Ort für Surfer.

