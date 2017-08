Panorama

Antwort auf Hass-Kommentar: Dunja Hayali pöbelt auf Facebook

Hass-Kommentare im Internet gehören für Dunja Hayali zum Alltag. Dass die Moderatorin solche Anfeindungen aber nicht einfach kommentarlos hinnimmt, hat sie in der Vergangenheit bewiesen. Jetzt schlägt sie wieder zu.

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat einen aggressiven Internet-Pöbler mit dessen eigener Sprache bloßgestellt und dafür sehr viel Zustimmung im Netz erhalten. Der Facebook-Nutzer namens Emre – den Nachnamen lässt Hayali unkenntlich – droht der Moderatorin in seiner Nachricht und beschimpft sie unter anderem als "Nutte" und "falsche Ratte". Zudem wirft er ihr wohl fehlendes Demokratiebewusstsein vor.

Hayali greift in ihrer Antwort den Ton seines Kommentares auf und arbeitet die "Kritikpunkte" so Stück für Stück ab. Dabei schreckt sie selbst nicht vor vulgären Ausdrücken und Grammatikfehlern zurück. Für ihre Aktion erntet die 43-Jährige fast einhellig Lob von der Netzgemeinde. "Den Leuten den Spiegel vorhalten ist wohl das Beste, was man machen kann", fasst ein Nutzer zusammen.

Anlass für die "Kritik" des jugendlich wirkenden Nutzers war wohl Hayalis ZDF-Talkshow vom 26. Juli zum Thema "Sind Deutsche in der Türkei noch sicher?". Der Mann nennt diese eine "anti türkei schow".

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Journalistin Hass-Kommentaren im Netz ausgesetzt ist. Zuletzt war im April ein Rentner aus Oberbayern unter anderem wegen Beleidigung zur Zahlung von 2200 Euro verurteilt worden, nachdem er Hayali auf Facebook wüst beschimpft hatte. Im Vorjahr machte sie zudem mit einer ähnlichen Aktion auf das Problem aufmerksam. Damals veröffentlichte die 43-Jährige die grammatikalisch korrigierte Version eines Leserbriefes, in dem der anonyme Verfasser sie als "arabisches Stück Scheisse" und "Eselvickerin" beschimpfte.

Quelle: n-tv.de