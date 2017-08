Panorama

"Kaifiyat Express" rammt Lkw: Dutzende Verletzte bei Zugunglück in Indien

Erst am vergangenen Samstag sterben bei einem Zugunfall in Indien 20 Menschen. Nun kommt es zu einem weiteren Unglück, ebenfalls im Bundesstaat Uttar Pradesh. Medien sprechen von bis zu 100 Verletzten.

Mindestens 40 Menschen sind am frühen Mittwochmorgen bei einem Zugunglück im Norden Indiens verletzt worden. Nach Medienberichten waren mehrere Waggons des "Kaifiyat Express" entgleist, als der Zug bei Auraiya im Bundesstaat Uttar Pradesh einen Lastwagen rammte. Die Agentur ANI gab die Zahl der Verletzten mit über 40 an, andere örtliche Medien berichteten von bis zu 100 Verletzten.

Erst am vergangenen Samstag waren bei der Stadt Khatauli im Bundesstaat Uttar Pradesh 20 Menschen bei einem Zugunglück ums Leben gekommen. Ein Passagierzug mit 14 Waggons war dort aus bisher unbekannter Ursache entgleist. Etwa 100 Menschen wurden verletzt.

Mehr zum Thema 28.07.17 Dutzende Verletzte S-Bahn in Barcelona verunglückt

Im November 2016 waren bei einem Zugunglück in Uttar Pradesh 146 Menschen getötet worden. Die Bahn ist Indiens wichtigstes Fernverkehrsmittel. Das System ist jedoch veraltet und marode, oftmals fehlt es an den einfachsten Sicherheitsvorkehrungen. Laut einem Regierungsbericht aus dem Jahr 2012 sterben in Indien jedes Jahr 15.000 Menschen bei Zugunglücken.

Quelle: n-tv.de