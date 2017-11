Panorama

Gewaltverbrechen im Norden: Ehemann findet Frau tot auf Feldweg

Was hat sich auf dem Feldweg nahe des Örtchens Schackendorf in Schleswig-Holstein abgespielt? An einem abgelegenen Ort wird die Leiche einer 34-Jährigen gefunden. Vor ihrem Tod hat ihr Mörder ihr Kopfverletzungen zugefügt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Rande der schleswig-holsteinischen Gemeinde Schackendorf bei Bad Segeberg ist die Leiche einer Frau aufgefunden worden. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich um eine 34-Jährige aus dem 800-Einwohnerdorf im Kreis Segeberg handelt, sagte ein Polizeisprecher. Die Tote habe Kopfverletzungen gehabt. Es gebe aber keine Hinweise, dass es sich um Schussverletzungen handelt, sagte der Sprecher weiter. "Wir gehen aber davon aus, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt."

Zur Klärung der Todesursache soll die Tote noch am Freitag in der Gerichtsmedizin in Kiel obduziert werden. Der Ehemann der Toten hatte seine Frau am Mittwochabend bei der Polizei als vermisst gemeldet. Am Donnerstagmittag wurde der leblose Körper der 34-Jährigen in der Feldmark in Schackendorf entdeckt.

Tatort liegt auf Spazierweg des Opfers

Zuvor hatte die "Segeberger Zeitung" darüber berichtet. Demnach habe der Ehemann seine Frau gefunden, sie habe "reglos und mit entblößtem Unterkörper am Boden" gelegen. Die Zeitung berichtete weiter, die Frau habe in einem Psychiatrischen Krankenhaus gearbeitet. Sie soll den abgelegenen Weg, in dem sie tot aufgefunden wurde, regelmäßig zum Gassigehen mit ihrem Hund genutzt haben.

Zur genauen Auffindesituation machte der Polizeisprecher wegen der noch laufenden Ermittlungen keine Angaben. Derzeit werde in alle Richtungen ermittelt, sagte er. Die Polizei bittet Zeugen, denen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag in der Nähe des Birkenweg in Schackendorf etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, sich bei der Kriminalpolizei in Kiel zu melden.

Quelle: n-tv.de