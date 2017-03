Panorama

Virale Werbung: Ein Hase mit Eiern

Woher kommt eigentlich dieser merkwürdige Hase, der hart gekochte, bunt gefärbte Eier legt und sie in unseren Gärten versteckt. Die neue Netto-Kampagne gibt eine Antwort darauf - und rührt Millionen.

Unvergessen sind die schrägen Netto-Miezen, die im vergangenen Sommer ihr Unwesen in einem Supermarkt trieben. Der Katzen-Content mauserte sich zum Viralhit mit Millionenklicks. Pünktlich zum bevorstehenden Osterfest legt der Discounter nun mit einer rührseligen Story nach - natürlich dem Thema entsprechend mit Hasen-Content.

Die komplett animierte Geschichte, entworfen von Jung und Matt/Saga, ist schnell erzählt: An einem lauen Frühlingsabend trifft Vater Osterhase in einer Disco ein keckes Huhn. Die beiden verlieben sich und aus dieser gemischtrassigen Beziehung entspringt ein Sohn. Der flauschige Held des 1:45-Minuten-Spots hat Riesenaugen und könnte niedlicher kaum sein. Doch offensichtlich hat der hoppelnde Nachwuchs, der aussieht wie ein Vater Hase, die Gabe der Mutter geerbt. Der kleine Hasenmischling legt nämlich bunte Eier und hat die Sache nicht so wirklich im Griff.

Von den anderen Tieren und Schulkameraden missverstanden und ausgelacht, zieht der kleine Kerl schließlich in die große Welt hinaus. Es dauert nicht lange und aus dem gemobbten Hasen-Kind wird ein gefeierter Held.

Die nackten Zahlen zeigen, dass sich die angepeilte "junge digital-affine Zielgruppe" von der "etwas anderen Ostergeschichte" angesprochen fühlt. Auf Youtube sammelte der Clip bereits über drei Millionen Views, auf Facebook noch viel mehr.

Nach dem erfolgreichen Katzen-Viral aus dem letzten Jahr kommt #Der WahreOsterhase aus dem Hause der Londoner Animationsschmiede "The Mill". Während die gesamten Charaktere alles digitale CG-Modelle aus dem Rechner sind, wurde das gesamte Filmset inklusive aller Requisiten und Innenräume in Tiergröße in liebevollster Detailarbeit in echt nachgebaut.

