Wärme gibt es in Spanien: Ein Streifschuss Polarluft - im besten Fall

Regen, Wind und Wolken - dazwischen etwas Sonne und große regionale Unterschiede. Der Frühling geizt weiter mit seinen Reizen. Die gute Nachricht ist, dass die Modelle ausgesprochen unsicher sind. Immerhin wird das Wochenende meist nett.

n-tv.de: Es ist Mai, aber irgendwie fühlt es sich gar nicht so an. Wann wird es endlich wärmer?

Björn Alexander: Am Wochenende gibt es erst einmal einen Schwall Frühlingsluft, so dass wir uns am Samstag häufig auf trockene 14 bis 22 Grad freuen können. In der nächsten Woche nähert sich dann allerdings von Norden her schon wieder deutlich kältere Polarluft. Ob die sich tatsächlich bei uns durchsetzt oder ob es nur einen Streifschuss im Norden unseres Landes gibt, ist allerdings noch völlig offen. Da gehen die Berechnungen der verschiedenen Wettermodelle ziemlich auseinander.

Es gibt also Hoffnung?

So ist es. Und hoffnungsvoll ist derzeit auch der Blick auf die Berechnungen des britischen Wetterdienstes für das übernächste Wochenende. Denn nach der kälteren Phase lassen die Computermodelle sogar mal richtige (Früh-)Sommerluft zu uns kommen. Das ist natürlich noch eine sehr wackelige Prognose, zeigt aber die Spannweite der Möglichkeiten, die uns die kommende Wetterwoche bringen kann.

Wenn man jetzt schon Sommerwärme genießen möchte: Wo muss man hin?

Ans Mittelmeer könnte helfen. In Spanien liegen die Höchstwerte in vielen Regionen heute zwischen 25 und 30 Grad, im Süden stellenweise knapp darüber. Und auch am zentralen und östlichen Mittelmeer gibt es derzeit Höchstwerte zwischen 20 und knapp 30 Grad. Aber auch bei uns ist der nervige Kaltlufttropfen, der uns zuletzt immer wieder Wolken und den teils ergiebigen Regen brachte, ja bald endlich durch.

Was genau ist ein "Kaltlufttropfen"?

Das ist ein Tiefdruckgebiet, das mit kalter Luft (meist polaren Ursprungs) vor allem in höheren Luftschichten ausgeprägt und von der wettersteuernden Strömung abgeschnürt ist. Das hat zur Folge, dass es relativ ortsfest ist, dass die genaue Prognose schon mal sehr schwer ist und dass eben auch größere Niederschlagsmengen zusammenkommen können. So hat der Dauerregen rund ums Frankenland/Nordbayern an einigen Flüssen und Bächen zur zweithöchsten Meldestufe (2 von 3) geführt. Und je nach Intensität und Verteilung weiterer Gewittergüsse heute und morgen kann es kurzzeitig sogar nochmals zu weiteren Anstiegen der Pegelstände kommen.

Dann schauen wir doch mal auf die besseren Aussichten am Wochenende. Was erwartet uns am Samstag?

Alles in allem wird das der schönere Tag des Wochenendes. Vor allem in einem Streifen vom Osten Bayerns über die Landesmitte bis rüber nach NRW überwiegt die Sonne. Im Norden und Osten Deutschlands ist es zwar zum Teil noch länger wolkig, Regen fällt aber kaum noch. Weniger gut sind die Prognosen für den Südwesten unseres Landes. Denn von Frankreich und der Schweiz kommen dichtere Wolken ran, die später leider auch schon wieder Regen bringen können. Dazu erreichen die Temperaturen je nach Sonnenschein zwischen 14 und 22 Grad. Nur im Seewind direkt an der Küste bleibt es etwas frischer.

Wie sieht der Sonntag aus?

Im Norden oft heiter, teils sonnig und trocken. In der Mitte mehr Wolken als Sonne und gelegentlich Schauer oder vielleicht sogar kurze Gewitter, südlich der Donau länger anhaltender Regen. Höchstwerte um 10 Grad bei Regenwetter im Allgäu bis 20 Grad am Niederrhein.

Was machen die Vorhersagen für die kommende Woche?

Wie eingangs bereits erwähnt, werden die Unsicherheiten größer. Das betrifft eben schon den Montag und den Dienstag. Nach der kälteren Variante sind beispielsweise am Dienstag nur noch maximal 7 bis 16 Grad drin. Nimmt man dagegen die optimistische Version, dann sind es 10 Grad an der See und 14 bis 21 Grad im übrigen Land. Bei beiden Ansätzen ist eines allerdings gleich: Montag und Dienstag werden verbreitet freundlich und bringen nur noch gelegentlich Schauer, bevor es ab Mittwoch wieder wechselhafter wird.

Quelle: n-tv.de