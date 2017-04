Panorama

Klinik erfüllt Wunsch: Ein Todkranker raucht seine letzte Zigarette

Diese Geschichte geht unter die Haut: Die Uniklinik Aarhus erfüllt einem todkranken Mann seinen letzten Wunsch und wirft dabei interne Richtlinien über Bord. Mit einer Zigarette, einem Glas Wein und einem Sonnenuntergang verabschiedet er sich vom Leben.

Mit einem Blutstau an der Hauptschlagader im Magen wird Carsten Hansen Anfang April in die Universitätsklinik Aarhus eingeliefert. Die Mediziner erkennen schnell, dass sie nichts mehr für den 75-jährigen Mann tun können. Sie überbringen ihm die niederschmetternde Diagnose: Eine Operation ergebe keinen Sinn, Hansen werde sterben, in ein paar Tagen, womöglich sogar schon in wenigen Stunden.

Ob er einen letzten Wunsch habe, erkundigte sich eine Krankenschwester. Den hatte er: Eine letzte Zigarette. Obwohl das Rauchen im Krankenhaus streng verboten ist, fasste sich das Krankenhauspersonal ein Herz und schob Hansens Krankenbett auf den Balkon der Universitätsklinik. Dort konnte er sich eine letzte Zigarette anzünden. Dazu gab es ein Glas Wein und einen letzten Sonnenuntergang unter freiem Himmel.

Vor dieser Kulisse knipste die anwesende Krankenschwester ein Foto, dass die Klinik nach dem Tod von Hansen am vergangenen Freitag auf Facebook veröffentlichte. "Es herrschte eine sehr gemütliche und entspannte Atmosphäre. Seine Verwandten waren zwar darüber sehr erschüttert, dass er sterben würde. Aber es war dennoch angenehm und sogar lustig", zitiert "ABC News" die Schwester.

Fast 75.000 Menschen nahmen bislang Anteil an seinem Schicksal, Tausende diskutierten über die Möglichkeit eines würdevollen Todes im Krankenhaus. "Es war das Beste für ihn. Er hat sein ganzes Leben lang geraucht", berichtete seine Tochter Mette Guldbech Demuth der dänischen Zeitung "BT". "Alles was er wollte, war seine allerletzte Zigarette."

Mehr zum Thema 06.03.17 Nie zu spät für das wahre Selbst 95-Jähriger outet sich

Sie bedankte sich außerdem für das große Einfühlungsvermögen der Schwestern gegenüber ihrem Vater. "Das hat unserer Familie sehr viel bedeutet." Für die Veröffentlichung des Fotos hätten die Angehörigen ihr Einverständnis gegeben. Die große Anteilnahme überraschte sie dennoch. Sie sei sicher, dass ihr Vater darüber gelacht hätte.

Quelle: n-tv.de