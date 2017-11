Panorama

Feuerwehr rettet Bewohner: Einfamilienhaus in Berlin eingestürzt

Um kurz nach 21 Uhr hören Anwohner in Berlin-Spandau einen lauten Knall - und plötzlich ist dort, wo eben noch das Nachbarshaus stand, nur noch ein Trümmerfeld. Laut Medienberichten gibt es einen Verdacht, was das Haus zum Einstürzen gebracht hat.

Dass hier vor kurzem noch ein Einfamilienhaus stand, lässt sich anhand der Bilder von der Unglücksstelle nur erahnen: In Berlin-Spandau ist am Montagabend ein Haus komplett in sich zusammen gesackt. Wie durch ein Wunder überlebten alle Bewohner - zwei Erwachsene wurden jedoch leicht verletzt, ein Kind schwer. Die Feuerwehr, die mit 75 Einsatzkräften und mit Rettungshunden am Unglücksort war, musste laut "B.Z."-Angaben zwei von ihnen aus den Trümmern befreien. Die Trümmerteile des zweistöckigen Hauses im Ortsteil Staaken waren bis auf die benachbarten Grundstücke gefallen.

Bei Tageslicht will die Polizei nach der Ursache für das Unglück suchen. Nach Angaben der "B.Z." soll eine Gasexplosion das Haus zum Einstürzen gebracht haben, ein Nachbar berichtet von einem lauten Knall gegen 21.15 Uhr, der wie eine Bombe geklungen habe. Die Behörden bestätigen das aber nicht.

Quelle: n-tv.de