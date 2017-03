Panorama

Beamte prüfen Anschlagsdrohung: Einkaufszentrum in Essen bleibt geschlossen

In Essen sperrt die Polizei das Einkaufszentrum am Limbecker Platz komplett ab. Hintergrund sind "konkrete Hinweise" auf Anschlagspläne gegen das Zentrum.

Das Einkaufszentrum am Limbecker Platz in der Essener Innenstadt bleibt aus Sicherheitsgründen den ganzen Tag über geschlossen. Der Polizei liegen einer Pressemitteilung zufolge konkrete Hinweise auf einen möglichen Anschlag vor. Die Beamten warnten Besucher auf Twitter in mehreren Sprachen.

Um eine mögliche Gefährdung der Besucher auszuschließen, sind sowohl die Verkaufsräume, alle Zufahrten und Zugänge sowie die Parkhäuser komplett gesperrt. Nach aktuellem Ermittlungsstand bezieht sich die Drohung ausschließlich auf das Einkaufszentrum. Es gilt mit 170 Geschäften und gastronomischen Einrichtungen als die Shopping-Adresse in Essen. Täglich kommen rund 60.000 Menschen.

Die Entscheidung zur Schließung sei in der Nacht gefallen. Mit Hochdruck klärt die Polizei die Hintergründe der Anschlagsdrohung und setzt dazu zahlreiche spezialisierte Beamte ein. Wegen der laufenden Ermittlungen könne man noch keine weiteren Details bekannt geben. Für besorgte Menschen ist ein Bürgertelefon eingerichtet: 0201-829-1055.

Im April 2016 hatten in Essen zwei muslimische Jugendliche einen Bombenanschlag auf ein Gebetshaus der Sikhs verübt. Bei der Explosion wurden drei Menschen verletzt. Anfang Dezember begann der Prozess gegen die damals 16 Jahre alten Täter und einen Komplizen. Laut Anklageschrift hatten sie die Sikhs als Ungläubige betrachtet.

Quelle: n-tv.de