Panorama

Date mich oder keinen!: Einsamer Brite entwickelt dreiste Dating-App

Shed Simove ist einer von vielen tausenden liebeshungrigen Singles. Tinder findet er blöd, also hat er kurzerhand seine eigene Dating-App entwickelt. Bei Shinder ist er, wie er selbst sagt, der einzige Fisch im Teich.

Jeder Zweite glaubt, dass die große Liebe im Netz zu finden ist. Und jeder Vierte nutzte schon einmal Online-Dating-Dienste - allerdings nicht immer mit dem gewünschten Erfolg. Wer nicht länger auf die große Liebe warten will, der sollte sich ein Beispiel an Shed Simove nehmen.

Der 45-jährige Brite ist Buchautor, Produktdesigner, Motivationscoach und Single. Während sein berufliches Leben prima zu laufen scheint, ließ sich sein privates Glück bislang noch nicht blicken. Eigenen Angaben zufolge probierte er zwar "alle üblichen und ein paar unübliche Dating-Apps aus", Erfolg hatte er dabei aber nicht. "Mir ist schnell aufgefallen, dass es schwer ist, in der scheinbar endlosen Auswahl herauszustechen."

Als er schließlich die Nase voll hatte, beschloss er, seinem Schicksal ein wenig auf die Sprünge zu helfen: Er entwickelte kurzerhand eine Dating-App, die sich nur um ihn dreht: "Shinder" - eine Wortschöpfung aus seinem Vornamen und der digitalen Lieblings-Wisch-und Weg-Verkupplungsapplikation "Tinder". Doch bei Shinder ist der Brite, wie er selbst sagt, der einzige Fisch im Teich.

Gratuliere - eine exzellente Wahl

Ansonsten funktioniert die Web-App nach dem gleichen Prinzip wie das Original: Wer bei dem Briten landen möchte, muss sich zunächst via Facebook mit der Seite shinder.me verbinden. Schon taucht das erste und einzige datebare Profil auf - das von Shed selbst. Wenn einer Frau gefällt was sie sieht, klickt sie einfach aufs Herz und schon wird ihr zur exzellenten Wahl gratuliert. Ist Shed auch interessiert, landen beide in einem privaten Chat. Streicht sie jedoch in die falsche Richtung, erhält sie als Nachricht: "Nochmal davongekommen!" Er sei nämlich sehr pflegebedürftig.

Der Brite sucht nur nach Frauen, verrät schon ein kurzer Werbeclip zu dem Projekt. Wenn ein Mann Sheds Profil besucht und ihm ein "Herz" spendiert, erscheint die Nachricht: "Sorry, aber Shed ist derzeit komplett heterosexuell, aber bleib in Kontakt!".

Und klappt es jetzt mit der Liebe? Seit Shinder online ist, hat er schon 100 Matches gesammelt. "Ich möchte allen gerecht werden und mit jeder Kontakt aufnehmen, aber wegen dieser App ist zur Zeit so viel los bei mir", zitierte ihn jüngst die "Süddeutsche Zeitung". Auch wenn Shinder wohl eher als Spaß zu verstehen ist - vielleicht findet Simove ja auf diese Weise tatsächlich seine "Shinderella". Den Einwand, dass die App in Wahrheit nur eine eine kluge Form des Marketings ist, wehrt er jedenfalls vehement ab: "Ich habe eine Frau über die App kennengelernt, die ich sehr mag. Wir treffen uns eventuell am Valentinstag. Sie kommt aus Europa, genaueres wollte sie nicht sagen."

