Panorama

200 Feuerwehrleute im Einsatz: Elektroschrotthof geht in Flammen auf

Eine dichte Rauchwolke verbreitet einen "gewaltigen" Gestank in Bad Harzburg. Mehrere Tonnen Elektroschrott brennen lichterloh. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Ein Großbrand bei einer Entsorgungsfirma für Elektroschrott nahe Bad Harzburg in Niedersachsen hält die Feuerwehr weiter in Atem. "Wir haben die Lage im Griff, aber der Einsatz ist noch nicht zu Ende", sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Löscharbeiten seien schwierig, weil sich auf dem Kunststoff durch die Hitze eine Kruste gebildet habe. Verletzte gab es nicht.

Auf dem Gelände gingen am Abend den Angaben zufolge 50 bis 60 Tonnen Elektromüll in Flammen auf. Eine dichte Rauchwolke stieg auf. Die Feuerwehr rückte mit rund 200 Mann an. Einsatzwagen mit Lautsprechern rollten durch die Straßen und forderten die Anwohner auf, Fenster und Türen nicht zu öffnen. Fachleute suchten mit Messgeräten nach Schadstoffen in der Luft, fanden aber nichts Gefährliches.

"Es stinkt halt gewaltig. Die Nase ist da etwas empfindlicher als unsere Messtechnik", erklärte der Sprecher. Die Feuerwehr stellte sich darauf ein, dass die Löscharbeiten noch einige Stunden dauern. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

Quelle: n-tv.de