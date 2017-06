Panorama

Fidget Spinner war gestern: Eltern fürchten Mini-Armbrüste

Während hierzulande noch viele denken, Fidget Spinner seien das Spielzeug des Sommers, kommt aus China schon der nächste Trend: Mini-Armbrüste, die Zahnstocher verschießen. Das ist jedoch nicht ganz ungefährlich.

Gerade haben sich Eltern und Lehrer an den Hype um die Fidget Spinner gewöhnt, jene Handkreisel, die man auch herrlich auf der Nasenspitze balancieren kann. Da kommt schon das nächste Trend-Spielzeig aus China.

Diesmal sind es Spielzeug-Armbrüste, gerade so groß wie eine Handfläche, die Zahnstocher verschießen können. Auf chinesischen Schulhöfen spielen die Kinder damit bereits. Die "Shanghai Daily" berichtet, die Zahnstocher-Armbrust verbreite sich rasant unter Schulkindern.

Chinesischen Medien zufolge kann man mit den Armbrüsten Zahnstocher bis zu 20 Meter weit schießen. Dabei entwickle das Geschoss genug Kraft, um einen Ballon zum Platzen zu bringen oder ein Stück Pappe zu durchstoßen. Auf Videos, die in sozialen Medien gepostet wurden, ist zu sehen, wie die Zahnstocher tief in einen Apfel oder ein rohes Stück Fleisch eindringen.

Inzwischen wächst jedoch die Sorge unter den Eltern, das Spielzeug könne ihren Kindern gefährlich werden. Denn wenn man die Zahnstocher mit Nadeln oder Nägeln ersetzt, wird die Mini-Armbrust schnell zur gefährlichen Waffe. In Versuchen wurde gezeigt, dass selbst Glasscheiben zu Bruch gehen können.

Deshalb setzen sich Eltern dafür ein, die kleinen Armbrüste nicht länger als Spielzeuge zu verkaufen. Die Befürchtung der Mütter und Väter: Die Spielzeuge könnten schlimme Augenverletzungen verursachen. Deshalb müsse die Regierung eingreifen, bevor jemand verletzt werde.

In einigen Städten sei der Verkauf aus diesem Grund bereits verboten worden, berichtet die BBC. Zwei Onlineshops haben die Armbrüste nach der Kritik der Eltern ebenfalls aus dem Sortiment genommen. In der billigen Plastikversion kosten die Armbrüste kaum 50 Cent, in der Metallversion nur wenig über einen Euro. Die Spielzeuge werden mit der Warnung verschickt, man solle damit nicht auf Menschen oder Tiere schießen.

Quelle: n-tv.de