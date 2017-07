Panorama

Keine experimentelle Therapie: Eltern geben Streit um Baby Charlie auf

Die Eltern des schwerkranken Babys Charlie Gard beenden das juristische Tauziehen um ihr Kind. Sie verzichten auf einen Therapieversuch in den USA.

Die Eltern des schwerkranken Babys Charlie Gard haben den juristischen Streit um das Schicksal ihres Kindes aufgegeben. Das sagte ein Anwalt der Eltern in London.

Connie Yates und Chris Gard hätten ihren Antrag zuückgezogen, Charlie in die USA bringen zu dürfen, damit er dort eine experimentelle Therapie bekommen kann. Am Nachmittag war am Londoner High Court eine Anhörung angesetzt, nach der ein Richter über diesen Antrag entscheiden sollte. Diese Entscheidung ist damit nun hinfällig.

Charlies Krankheit, das mitochondriale DNA-Depletionssyndrom (MDDS), wird von einem Fehler in einem Gen verursacht. Dadurch leidet die Funktion der Kraftwerke der Zellen, der Mitochondrien. Sie produzieren weniger Energie, die der Körper aber braucht. Charlies Erkrankung, bei der das Gen RRM2B betroffen ist, wurde erst vor rund zehn Jahren erstmals beschrieben.

Der Kleine hat nach Angaben seiner Ärzte keine normale Hirnfunktion. Die Muskeln sind stark geschwächt; Charlie kann sich nicht bewegen. Er muss künstlich beatmet und ernährt werden, ist gehörlos und hat epileptische Störungen. Die ihn behandelnden Ärzte gehen davon aus, dass er sterben wird, wenn die lebenserhaltenden Maßnahmen beendet werden.

Quelle: n-tv.de