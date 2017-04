Panorama

Bebenserie in Ostasien: Erdstöße erschüttern die Philippinen

Schrecksekunden für die Bewohner der Philippinen: Im Süden der Hauptinsel Luzon reißt eine Serie stärkerer Erdbeben die Menschen aus dem Alltag. Wie stark die Region getroffen wurde, ist noch unklar.

Eine Erdbebenserie auf den Philippinen hat südlich der Hauptstadt Manila viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Bewohner rannten aus ihren Häusern auf die Straße und flüchteten aus den Küstenstreifen, wie die Behörden mitteilten.

Die Erdstöße waren offenbar auch in Manila selbst noch zu spüren. Mehrere Universitäten brachen sicherheitshalber ihre Vorlesungen ab. Weitere Angaben zu den Auswirkungen der Beben lagen zunächst nicht vor.

Das erste Beben mit einer Stärke von 5,5 ereignete sich nach Angaben des Philippinischen Vulkanologischen Instituts am Nachmittag (Ortszeit) auf der Halbinsel Mabini nahe der Stadt Talaga in der Provinz Batangas. Das Epizentrum lag damit wenige Kilometer westlich der Provinzhauptstadt Batangas City an der Südküste der philippinischen Hauptinsel Luzón. Mehrere Vulkankegel in der Region zeugen von den geologischen Gegebenheiten in der Erdkruste.

Das zweite Beben folgte wenige Minuten später in unmittelbarer Nähe Mabinis und erreichte eine Stärke von 5,9. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht. Knapp 20 Minuten nach dem zweiten Erdstoß begann nahe der Stadt Taysan und damit rund 20 Kilometer östlich der Bucht von Batanga der Boden zu beben. Hier maßen Geologen eine Stärke von 5,0. Ein weiteres Bebenereignis erreichten laut Daten der US-Erdbebenwarte USGS ein Stärke von 4,7. Hier lag das Epizentrum etwa sechs Kilometer südlich der Ortschaft Wawa am Ostufer der Bucht von Batanga.

Quelle: n-tv.de