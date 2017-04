Panorama

Fall bleibt rätselhaft: Ermittlerkreise: DNA-Probe im Mordfall Bögerl negativ

Für einen Moment schien es, als sei der Polizei nach jahrelangen Ermittlungen der Durchbruch im Mordfall Maria Bögerl gelungen. Doch der DNA-Abgleich fällt offenbar negativ aus.

Eine DNA-Probe bei dem Festgenommenen im Mordfall Maria Bögerl ist negativ. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen. Die DNA des Mannes stimme nicht mit der am Tatort gefundenen Erbsubstanz überein. Der Mann komme daher kaum noch als Täter in Frage, hieß es.

Der Tatverdächtige war in der Nacht nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung in seiner Wohnung in Königsbronn im Kreis Heidenheim festgenommen worden. Diese hatten sich aus der Behandlung des Falls Maria Bögerl in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" ergeben. Dabei war ein Phantombild gezeigt worden. Außerdem wurde eine Tonaufnahme ausgestrahlt, die zwei Männer im Juni 2016 in Hagen beim Gespräch mit einem unbekannten Mann gemacht hatten.

Der angetrunkene und ungepflegte Mann hatte sich darin auf den Mordfall Bögerl bezogen und behauptet, er habe die Frau erstochen. Er bestritt aber im Verhör, an der Entführung und Ermordung der Frau beteiligt gewesen zu sein, wie ein Sprecher der Anklagebehörde in Ellwangen mitteilte. Zur Identität des Verdächtigen und zu Details der Festnahme hat die Polizei bisher keine Angaben gemacht.

Königsbronn liegt etwa zehn Kilometer von Heidenheim entfernt, wo die Familie Bögerl wohnte. Seine DNA wurde mit der Erbsubstanz verglichen, die im Auto der entführten und umgebrachten Maria Bögerl gesichert worden war. Ein n-tv-Reporter vor Ort berichtete, dass die Menschen in Königsbronn den Festgenommen kennen, ihm aber eine Tat wie den Mord an Maria Bögerl nicht zutrauten.

Quelle: n-tv.de