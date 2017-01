Panorama

Polizei fasst Verdächtige: Erpresser-Trio vergiftet Nutella-Gläser

In zwei Supermärkten in NRW tauchen im vergangenen Jahr Gläser mit vergifteter Nuss-Nougat-Creme auf. Die Erpresser verlangen damals mehrere Millionen Euro - zahlbar in der Internetwährung Bitcoin. Die Polizei nimmt nun drei Tatverdächtige fest.

In einem ungewöhnlichen Fall von Supermarkterpressung sind in Nordrhein-Westfalen drei Tatverdächtige festgenommen worden. Im vergangenen Herbst hätten die Täter gedroht, Lebensmittel zu manipulieren und im Gegenzug versucht, Geldzahlungen zu erpressen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Das Trio verlangte nach Informationen der "Bild"-Zeitung umgerechnet fünf Millionen Euro in der bargeldlosen Internetwährung Bitcoins. Zunächst hatten die Tatverdächtigen im Alter von 43 und 44 Jahren dem Bericht zufolge Pflanzenschutzmittel in Nuss-Nougat-Cremes gespritzt und in Regale von zwei Supermärkten in Dortmund und Wuppertal gestellt.

Die Gläser seien genau gekennzeichnet und zusätzlich in Tüten verpackt gewesen, damit niemand zu Schaden komme. In Ermittlerkreisen wurden die Informationen bestätigt. Anschließend sollen die Erpresser die Bitcoins bei der Supermarktkette verlangt haben.

Ultimatum verstrichen

Sie hätten gedroht, weitere Gläser zu vergiften, falls nicht gezahlt werde. Zahlungen habe es aber nicht gegeben. Es habe keine Gefahr für Kunden bestanden. Durch umfangreiche Maßnahmen von Staatsanwaltschaft und Polizei seien Gefährdungen für die Bevölkerung jederzeit ausgeschlossen gewesen, hieß es.

Die Ermittler hätten das Ultimatum auch deshalb verstreichen lassen, so "Bild", weil die Konzentration des Pflanzenschutzmittels in den Gläsern wohl nicht lebensbedrohlich gewesen sei. Es seien auch keine weiteren Gläser vergiftet worden. Die Erpresser hätten nicht weiter auf das Verstreichen des Ultimatums reagiert. Wie die Ermittler das Trio schnappen konnte, ist nicht bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Informationen herausgeben. "Die drei Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft" hieß es dort lediglich.

Bitcoins sind eine digitale Währung, die seit 2009 im Umlauf ist. Sie werden in komplizierten Rechen-Prozessen auf den Computern der Nutzer erzeugt. Transaktionen werden über eine verschlüsselte Datenbank geleitet. Das System soll Anonymität gewährleisten.

Quelle: n-tv.de