Geldwäsche-Paradies Deutschland: "Es gibt keine Antikörper gegen die Mafia"

Inzwischen leben hierzulande Mafiosi zweiter und dritter Generation - und die sprechen perfekt Deutsch. Es gibt keine Schießereien mehr auf offener Straße und das Geld muss die 'Ndrangheta auch nicht mehr in Koffer packen - dafür gibt es Banken, sagt Sandro Mattioli.

n-tv.de: Ohne alle Italiener unter Generalverdacht zu stellen, möchte ich Ihnen ein Kompliment für den schönen Namen aussprechen – er klingt in meinen Ohren wie geschaffen für einen Mafia-Boss.

Sandro Mattioli: (lacht) Das mag so sein, aber ich kann Sie beruhigen. Ich bin nur zur Hälfte Italiener und eindeutig nicht mafiös.

Das Blutbad von Duisburg im August 2007, geplant und begangen von Killern der kalabrischen 'Ndrangheta, rückte auch in Deutschland die Präsenz italienischer Mafiagruppen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Wenige Tage später wurde Ihr Verein "Mafia? Nein, Danke!" gegründet. Mit welchem Ziel?

Damals waren das Gastwirte, die sich um eine Gewerkschaftsfunktionärin gruppiert hatten und die sagten, wir wollen öffentlich klarmachen, dass wir nicht nur nichts mit der Mafia zu tun haben, sondern auch, dass wir sie nicht unterstützen. Das ist quasi die Wurzel von "Mafia? Nein, Danke!" Außerdem gab es damals einen konkreten Schutzgelderpressungsversuch. Eine Gruppe von über 50 Gastwirten wehrte sich zusammen mit dem Berliner LKA gegen diese Erpressung. In einer filmreifen Aktion wurden schließlich zwei Mitglieder der napolitanischen Mafia auf einer Straßenkreuzung von einem Sondereinsatzkommando festgenommen. Inzwischen sind wir eher eine NGO, die sich als Informationsverteiler und Informationsbeschaffer versteht.

Gestern fand die erste Anti-Mafia-Konferenz in Berlin statt – die erste Konferenz dieser Art überhaupt – warum hat das solange gedauert?

Wir sind ein kleiner Verein und haben nicht viel Geld. Wir würden gerne alle zwei Jahre so eine Konferenz organisieren, auch um die Akteure miteinander zu verknüpfen. Gestern waren beispielweise der italienische Antimafia-Staatsanwalt Franco Roberti und Peter Henzler, der Vizepräsident des BKA, anwesend. Die beiden haben anschließend Visitenkarten ausgetauscht – das ist natürlich schön zu sehen, dass wir unterschiedliche Partner in Kontakt bringen. Warum hat es so lange gedauert? Zum einen sind wir am Anfang als Aktivistenorganisation aufgetreten, und sie schaffen es in Deutschland nicht, die Leute auf die Straße zu bringen gegen die Mafia. Das war kurz nach dem Blutbad von Duisburg noch etwas leichter, aber es ist leider - damals wie heute – in Deutschland immer noch so, dass die Leute glauben: 'Die italienische Mafia hat ja mit uns nichts zu tun. Und wenn etwas passiert wie der Sechsfachmord, dann machen das die Mafiosi unter sich aus.' Was man aber nicht sieht ist, dass hinter den Mafia-Organisationen ein Umsatz von 130-140 Milliarden Euro pro Jahr steht und dieses Geld irgendwohin muss.

Wohin fließt das schmutzige Geld?

Auch wenn wir nur wenige Belege dafür haben, so glauben wir doch, dass schmutziges Geld in großem Stil auch in Deutschland investiert wird. Guiseppe Lombardo, ein Staatsanwalt der Antimafia Direktion Reggio Calabria, ein absoluter Kenner der 'Ndrangheta, sagte auf der Konferenz: Die 'Ndrangheta muss kein Geld in Koffer packen und nach Deutschland bringen, sie haben die Banken.

Sehen das die deutschen Behörden auch so?

Es war für uns sehr interessant zu sehen, welche unterschiedlichen Positionen auf der Konferenz vertreten wurden. Das ist auch ein Beweis dafür, dass wir einen absoluten Mangel an Informationen haben. Auf der einen Seite sagen institutionelle Vertreter, wir haben es hier mit ein bisschen Geldwäsche zu tun, aber an sich ist unsere Gesetzgebung relativ gut und wir haben sie jetzt auch noch verbessert. Auf der anderen Seite sagen Experten, die Gesetze sind in Deutschland völlig unzureichend. Laut einer Studie des Bundesfinanzministeriums werden in Deutschland pro Jahr 100 Milliarden Euro gewaschen. Das sind natürlich alles stark divergierende Ansichten, die auch zeigen, dass wir offensichtlich noch viel mehr Reflexionsprozesse in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Forschung benötigen.

Rund 560 mutmaßliche Mitglieder italienischer Mafia-Organisationen zählt das BKA. Warum zieht es so viele Mafiosi nach Deutschland?

Man muss hier unterscheiden. Es gibt natürlich ganz simpel die Tatsache, dass viele Italiener – wie auch mein Vater, der eben kein Mafioso ist – nach Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten. Sie kamen auch aus Orten, in denen es stark mafiöse Strukturen gibt, sei es Sizilien oder Kalabrien. Und damit hatten Leute, die zur Mafia gehören, schon mal Andockpunkte. Man geht eben eher dahin, wo man schon jemanden kennt. Es gibt mehrere Formen der Migration der Mafia nach Deutschland. Nach dem Fall der Mauer gab es die Order: 'Wir können in Deutschland groß investieren, da schaut keiner so genau hin.' Dieses 'Kauft was ihr kaufen könnt' - das ist passiert und schaffte weitere Andockpunkte. Und dann beobachten wir schon seit einiger Zeit, dass es im Grunde für die Mafia gar nicht mehr so wichtig ist, in Deutschland präsent zu sein, sondern das eher auf Projektbasis gearbeitet wird. Leute kommen aus Italien hierher, um eine Aufgabe zu erfüllen und bewegen sich dann zwischen Deutschland und Italien hin und her. Klar ist natürlich, dass ein reiches, ein politisch und wirtschaftlich stabiles Land, wie es Deutschland ist, sehr interessant für Investment ist – und da macht natürlich die italienische Mafia keine Ausnahme.

Jürgen Roth, Mafia-Experte und Buchautor, ist der Konferenz ferngeblieben. Auch deshalb, weil er glaubt, dass die italienische Mafia hierzulande längst nicht mehr die entscheidende Rolle spielt.

Mir liegt es fern, eine Gewichtung der unterschiedlichen kriminellen Organisation vorzunehmen. Fakt ist, die italienischen Mafia-Organisationen haben wahnsinnig viel Geld zur Verfügung, Fakt ist aber auch, wenn wir die russische organisierte Kriminalität anschauen, dann sind wir relativ schnell in politisch relevanten Bereichen - und da ist ebenso viel Geld im Spiel. Deswegen ist es letztendlich für mich nicht so sehr wichtig, auf welche kriminelle Organisation man sich konzentriert, wichtig ist, dass man sich der Gefahr, die in Deutschland von solchen Organisationen ausgeht, bewusst wird. Wir als Verein, kümmern uns historisch um die italienische Mafia. Ich verstehe aber auch Jürgen Roth, der ein absolut verdienter Mafia-Experte ist, wenn er sagt, er kümmert sich um die osteuropäischen und russischen Banden. Die Hauptsache ist doch, dass man sich überhaupt um dieses Thema kümmert.

Nicht erst nach der Konferenz steht fest: Die Mafia hat in Deutschland ein festes Standbein: Wie will die Bundesregierung die Mafia denn jetzt vertreiben?

Ich bin zwar Idealist, aber ich bin nicht naiv, und mein Verein genauso wenig, und wir glauben nicht, dass es irgendwann gelingt, sozusagen Kriminalität weg zu bekommen. Das ist letztlich ein Rennen, in dem es darum geht, dem Gegner voraus zu sein. Wir werden immer mit organisierter Kriminalität leben, aber wir können natürlich die Auswirkungen eindämmen. Wir können versuchen, das Problem effektiver zu bekämpfen und da sehe ich die Gefahr, dass wir in Deutschland in die Situation kommen, wie es sie in Norditalien bereits gibt. Dort hat man vor 20 -30 Jahren gesagt, wir sind nicht der wilde Süden, bei uns geht es geordnet zu, wir haben Regeln und Strukturen und die Mafia wird sich bei uns nicht etablieren. Wenn sie heute dahin schauen, gibt es bestimmte Geschäftszweige, die für die Mafia sehr attraktiv sind, die zum Teil von der Mafia dominiert werden. Sie haben Gemeinderäte, die wegen Mafia-Zugehörigkeit aufgelöst werden. Das heißt, die Mafia hat sich in der Lokal- und Regionalpolitik festgesetzt und es werden sogar mehr Gemeinderäte aufgelöst wegen Mafia-Infiltrationen als im Süden von Italien.

Sie glauben, so etwas kann auch in Deutschland passieren?

Wenn man glaubt, die kulturellen Antikörper gegen Mafia-Infiltrationen zu haben, ist man auf dem Holzweg, die gibt es schlicht nicht. Wir beobachten auch hier in Deutschland, dass sich die Kontexte vermengen und die italienische Mafia sich mit lokalen Institutionen, mit lokalen Akteuren verbündet. Früher hatte man die Mafiosi erster Generation, die kamen aus Italien und man wusste, das sind Mafiosi und man musste aufpassen, was die hier machen. Inzwischen haben wir Mafiosi zweiter und dritter Generation, die sprechen perfekt Deutsch und sind trotzdem Mafiosi und wir haben ausländische Angehörige der italienischen Mafia – da verschwimmt sehr viel, und es ist dringend nötig genauer hinzuschauen und wachsam zu sein. Und zwar nicht nur für Sicherheitskräfte, das ist ein Thema, das uns alle angeht. Man kann nicht sagen, die Polizei kann es richten oder die Justiz, letztlich ist es eine Querschnittsaufgabe, die uns alle angehen sollte. Wenn diese Botschaft angekommen ist, wäre ich sehr froh.

Mit Sando Mattioli sprach Diana Sierpinski

Quelle: n-tv.de