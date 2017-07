Panorama

Gestatten, "BepiColombo": Europa und Japan zeigen ihre Merkur-Sonde

Sie ist endlich fertig: Nach Jahren der Planung soll Raumsonde "BepiColombo" 2018 zum Merkur fliegen. Es ist die erste europäisch-japanische Mission zum kleinsten Planeten unseres Sonnensystems. Forscher erhoffen sich auch Antworten auf "die große Fragen".

Das Ungetüm ist 6,40 Meter hoch und vier Tonnen schwer. Es ist weiß, silber, Drähte ragen heraus und es brummt: Die Raumsonde "BepiColombo" wurde in Noordwijk bei Den Haag erstmals präsentiert. Sie ist das bisher schwierigste und ehrgeizigste Projekt der europäischen Raumfahrtagentur Esa und ihrer japanischen Partnerorganisation Jaxa.

"BepiColombo" soll den kleinsten Planeten unseres Sonnensystems erforschen: Merkur. Die Sonde wird nun noch im europäischen Raumfahrtzentrum Estec im niederländischen Nordseebad Noordwijk getestet. Im Oktober 2018 soll "BepiColombo" dann vom Raketenstartplatz Kourou in Französisch-Guayana aus mit einer Ariane-Rakete ins All geschossen werden.

Sieben Jahre wird die Reise zu dem kleinsten und am wenigsten erforschten Planeten dauern.

"Der Merkur ist ein Planet voller Geheimnisse", sagte Johannes Benkhoff, einer der führenden Wissenschaftler des Projekts. Bislang sei eigentlich nur wenig bekannt.

Die Erforschung des Merkur ist schwierig. Denn er ist der sonnennächste Planet und es kann dort unerträglich heiß sein. Die Temperaturen schwanken zwischen minus 180 Grad und 430 Grad Celsius plus. Das stellt ganz besondere Anforderungen an den Hitzeschutz des Raumgefährts und an die Instrumente.

Bislang nur zwei Merkur-Missionen

Ein Konsortium von 83 Firmen aus 16 Ländern arbeitete an den hochtechnologischen Instrumenten. Industrieller Hauptauftragnehmer ist das Flugzeug- und Raumfahrtunternehmen Airbus. Bislang erreichten nur zwei Nasa-Missionen den Merkur. In den 1970er Jahren flog Mariner 10 zu dem Planeten. Daran war der italienische Wissenschaftler Guiseppe "Bepi" Colombo maßgeblich beteiligt. Nach ihm wurde die Esa-Mission nun benannt.

Zuletzt umkreiste die Raumsonde Messenger den Merkur bis 2015. Die Aufnahmen von Messenger hatten die Wissenschaftler überrascht und bisherige Theorien in Frage gestellt, sagte Experte Benkhoff. "Eigentlich haben wir nur noch mehr Fragen bekommen." Warum hat Merkur ein Magnetfeld ähnlich der Erde? Gibt es Eis oder sogar Wasser? Was geschieht in den tiefen Kratern? Wie sind die Minerale aufgebaut? Was geschieht im Inneren des Planeten? Das soll BepiColombo klären.

Genauer gesagt die zwei Orbiter, die die Sonde eigentlich enthält. Ein europäisches Gerät soll die Oberfläche und Innenstruktur des Planeten untersuchen, ein japanisches das Magnetfeld. "Jetzt werden wir Geheimnisse lösen können und Antworten bekommen", sagte Benkhoff.

Erst 2025 in einer Umlaufbahn

Die Antworten vom Merkur sollen den Wissenschaftlern auch bei weiteren großen Fragen weiterhelfen: Woher kommt unser Sonnensystem? Wie sind unsere Planeten entstanden?

Bis dahin wird es noch dauern. Auf einer ausgeklügelten Route und unter Ausnutzung der Schwerkraft von Erde und Venus wird die Sonde ab 2021 den Merkur sechsmal umrunden, bis sie schließlich 2025 in eine Umlaufbahn des Merkur gerät.

Dann werden sich die beiden Orbiter - der japanische und der europäische - trennen. Über zehn Jahre lang läuft das Projekt bereits. Immer wieder gab es technische Rückschläge, der Start der Rakete musste verschoben werden. Doch nun kann es laut Benkhoff bald losgehen: "BepiColombo ist bereit für den Abschuss."

Quelle: n-tv.de