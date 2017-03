Panorama

Prozess um Messerattacke: Ex-Soldat tötete Schwarzen in New York

Ein ehemaliger US-Soldat ersticht in New York einen Schwarzen mit einer 45 Zentimeter langen Klinge. Für die Tat sei er extra in die Metropole gereist, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen, sagt er nun vor Gericht aus.

In New York hat ein 28-jähriger Ex-Soldat einen ihm unbekannten Schwarzen erstochen und dies mit rassistischen Motiven begründet. Wie die Polizei mitteilte, reiste der Täter aus Baltimore nach New York, weil dies die "Medien-Hauptstadt der Welt" sei und er für seine Attacke ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit sicherstellen wollte.

"Er war gekommen, um Schwarze anzugreifen", sagte Polizeisprecher William Aubry. Gut 24 Stunden nach der Tat, habe der Angreifer sich der Polizei gestellt. Das Opfer, ein 66-Jähriger, lebte in einem Heim für Obdachlose in der Nähe des Tatorts. Für die Tat nutzte der 28-Jährige ein Messer mit einer 45 Zentimeter langen Klinge.

Er fügte dem Opfer mehrere Stichwunden an Brust und Rücken zu. Der Verletzte schaffte noch den Weg bis ins nächste Polizeikommissariat, wurde aber in der Notaufnahme des Krankenhauses für tot erklärt. Bürgermeister Bill de Blasio erklärte, die Tat richte sich gegen die "Toleranz und Vielfalt", durch die New York zur "besten Stadt der Welt" geworden sei.

