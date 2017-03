Panorama

Bewohner in Dortmund verletzt: Explosion legt Wohnhaus in Trümmern

In Dortmund ist eine Straße mit tonnenweise Trümmern übersät. Eine Explosion hat große Teile eines Wohnhauses zerstört. Es gibt mindestens einen Verletzten.

Durch eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Ein Mensch werde noch vermisst, teilte die Feuerwehr in der nordrhein-westfälischen Stadt am frühen Nachmittag mit. Die Such- und Räumarbeiten liefen.

Nach der Explosion am Freitagmorgen rettete die Feuerwehr nach eigenen Angaben zunächst einen Schwerverletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein weiterer Mensch wurde aufgrund einer Vorerkrankung vorsorglich ebenfalls in eine Klinik gebracht. Das Gebäude im Stadtteil Hörde stürzte teilweise ein, auf der Straße und den Gehwegen lagen Trümmer.

Mehr zum Thema 21.03.17 Ticketautomaten gesprengt Zündler tötet sich bei Explosion wohl selbst

Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk rückten zu einem Großeinsatz aus. Die Ursache der Detonation war zunächst noch unklar, die Polizei nahm Ermittlungen dazu auf. Nach Angaben der Feuerwehr konnte das stark beschädigte Haus nicht betreten werden. Zur Lageerkundung und zur Suche nach dem Vermissten wurden eine Drehleiter, ein Teleskopmast und eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt.

Auch ein Spürhund suchte das Gebäude ab, was aber ergebnislos blieb. Die Einsatzkräfte forderten eine weitere Suchhundestaffel an.

Quelle: n-tv.de