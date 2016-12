Panorama

Angebliche Explosion in Bangkok: Facebook löst mit Safety Check Panik aus

Der Safety Check von Facebook dient eigentlich dazu, Angehörige und Freunde über die eigene Sicherheit zu informieren. In Bangkok sorgt er stattdessen für Beunruhigung. Dort berichtet Facebook von einer angeblichen Explosion und erfragt die Sicherheit seiner Nutzer.

Das Onlinenetzwerk Facebook hat mit der Aktivierung seines Sicherheitschecks in Bangkok einen Fehlalarm ausgelöst. Der sogenannte Safety Check gab Alarm wegen einer "Explosion" in der thailändischen Hauptstadt, die von "zahlreichen Quellen" bestätigt worden sei. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt, stattdessen wurden die Nutzer zu Artikeln über einen Anschlag in Bangkok von 2015 mit 20 Toten weitergeleitet.

Nach rund einer Stunde wurde der falsche Alarm deaktiviert - zu dem Zeitpunkt hatten etliche Bewohner Bangkoks bereits erklärt, dass sie in Sicherheit seien. Auf Kritik der Nutzer erklärte Facebook, der Sicherheitscheck sei durch Informationen über kleine Sprengkörper ausgelöst worden, die ein Demonstrant nahe des Regierungsgebäudes geworfen hatte.

Kein Einzelfall

Es ist nicht das erste Mal, dass der Safety Check in die Kritik gerät. Im März entschuldigte sich das Unternehmen, nachdem bei einem Selbstmordanschlag in Pakistan wegen eines Softwarefehlers Nutzer in der ganzen Welt eine Benachrichtigung für einen Sicherheitscheck erhielten.

Zuletzt nutzten Tausende Berliner den Safety Check nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, um ihren Angehörigen und Freunden mitzuteilen, dass sie sich in Sicherheit befinden. Den Safety Check entwickelte Facebook 2011 nach dem schweren Erdbeben in Japan und der Havarie des Atomkraftwerkes Fukushima. Erstmals zum Einsatz kam er nach dem Erdbeben in Nepal im vergangenen Jahr.

Der Sicherheitscheck wird immer dann ausgelöst, wenn Schlüsselbegriffe wie Anschlag, Erdbeben oder Feuer vermehrt in einer Region auf Facebook gepostet und entsprechende Nachrichten von externen Quellen verbreitet werden, denen Facebook vertraut.

Quelle: n-tv.de