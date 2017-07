Panorama

Tödliche Schüsse bei Stuttgart: Familiendrama endet in Doppelmord

In einem Wohngebiet in Baden-Württemberg schrecken Bewohner in der Nacht durch Schüsse auf. Zwei Menschen werden getötet, ein Mann kurz nach der Tat festgenommen. Die Polizei vermutet einen familiären Hintergrund.

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Baden-Württemberg geht die Polizei von einem Familiendrama aus. Ein Mann hatte der Polizei zufolge am späten Samstagabend in einem Wohnviertel in Nürtingen bei Stuttgart eine Frau und einen Mann erschossen.

Das Motiv des Mannes sei zwar noch unklar, aber die Tat habe sich im familiären Bereich abgespielt, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Mutter soll mit ihrer Tochter vor dem Mörder noch rechtzeitig in ein anderes Haus geflüchtet sein, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, Ermittler suchen derzeit nach Spuren. Wie es zu der Tat kam, ist zunächst unklar.

Quelle: n-tv.de