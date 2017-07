Panorama

Mehr Kinder in Kitas: Fast 300.000 Betreuungsplätze fehlen

Eltern nehmen immer öfter und immer früher die Ganztagsbetreuung für ihre Kinder in Anspruch. Der Wert steigt auf ein neues Rekordhoch, an der Verfügbarkeit und Qualität der Betreuungsplätze mangelt es jedoch weiterhin.

Im März 2017 sind rund 763.000 unter Dreijährige in Kitas untergebracht oder von Tagesmüttern betreut worden. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 41.300 Kinder beziehungsweise 5,7 Prozent mehr. Das teilte das Statistische Bundesamt mit - an Plätzen fehlt es aber auch weiterhin.

Seit August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz. Bundesfamilienministerin Katarina Barley verwies darauf, dass trotz 400.000 neuer Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren das Platzangebot immer noch nicht ausreiche.

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat dazu ermittelt, dass in Westdeutschland etwa 262.000 Krippenplätze fehlen, in Ostdeutschland 31.000. Dabei müsse neben der Quantität auch die Qualität stimmen. "Wir brauchen mehr Personal in den Einrichtungen, gestärkte Kitaleitungen und passgenaue Öffnungszeiten", forderte Barley.

Barley nimmt Bund in die Pflicht

Das helfe Kindern und Eltern gleichermaßen und sei Voraussetzung dafür, dass 700.000 Beschäftigte gute Bedingungen für ihre wichtige Arbeit vorfinden. Bessere Qualität erfordere mehr Investitionen. "Hier ist der Bund stärker gefordert und muss sich dauerhaft an besseren Bedingungen in Kitas und der Kindertagespflege beteiligen", gab die SPD-Frau der nächsten Regierung mit auf den Weg.

Die Mehrzahl der Eltern (84,6 Prozent) favorisiert bei der Betreuung Kindertageseinrichtungen. Von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater werden deutlich weniger Kinder betreut, der Anteil liegt bundesweit bei 15,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Kindertageseinrichtungen bis März um 0,6 Prozent und die der Tagesmütter und -väter um 1,4 Prozent.

Quelle: n-tv.de