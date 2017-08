Panorama

Großbrand in Dubai: Feuer in "Fackel-Turm" gelöscht

Eines der höchsten Wohnhäuser der Welt brennt, dann wird der "Torch Tower" in Dubai evakuiert und der Brand gelöscht. Es ist nicht das erste Mal, dass das Gebäude brennt.

In einem der höchsten Wolkenkratzer der Golfmetropole Dubai ist zum zweiten Mal binnen weniger Jahre ein Großbrand ausgebrochen. Das Hochhaus mit dem Namen "Torch Tower" - "Fackel-Turm" - fing in der Nacht zum Freitag Feuer, berichtete unter anderem die Nachrichtenseite "Gulf News". Die Stadt Dubai teilte am frühen Morgen mit, dass der Brand gelöscht sei. "Jetzt wird (das Gebäude) abgekühlt", hieß es. Es seien keine Verletzten gemeldet worden.

Ein Video zeigte, wie etliche Etagen des Wohngebäudes in Flammen standen. Ein Polizeisprecher sagte "Gulf News", dass das Feuer in der 9. Etage des etwa 80 Stockwerke hohen Gebäudes ausgebrochen war. Das Gebiet rund um das Hochhaus wurde abgeriegelt, da Trümmerstücke und Glassplitter herabfielen. Augenzeugen berichteten von schwerer Rauchentwicklung.

In dem Wolkenkratzer hatte es bereits 2015 gebrannt. In einer Februarnacht brach damals ein Feuer in knapp 30 Etagen des Luxuswohnhauses aus. Nach Angaben der Polizei konnten alle Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

Das erst 2011 fertiggestellte Gebäude im Jachthafen von Dubai hat eine Gesamthöhe von 352 Metern bis zur Antennenspitze. Nach Medienberichten gibt es in dem Turm 676 Wohnungen. Es ist einer der höchsten Wohngebäude der Welt. Bewohner hatten bei dem Brand 2015 berichtet, dass es zuvor mehrfach falschen Feueralarm gegeben habe.

Quelle: n-tv.de