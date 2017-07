Panorama

Einsatz in Frankfurt: Feuerwehr bannt Gefahr durch Kran

In Frankfurt droht ein 16 Tonnen schwerer Kran in der Innenstadt umzuknicken. Die Polizei bringt 800 Menschen in Sicherheit. Die Feuerwehr muss den havarierten Kran bergen. Spezialisten können jetzt Entwarnung geben.

Von einem abgeknickten Kran in der Frankfurter Innenstadt geht keine Gefahr mehr aus. Spezialisten haben den Ausleger des Baukrans abmontiert und zu Boden gelassen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Das Areal rund um den Kran bleibe noch bis in den Nachmittag für den Verkehr gesperrt, die umliegenden Gebäude könnten aber wieder betreten werden.

Der kaputte, bislang noch senkrecht aufgestellte Kran sowie der Ausleger würden nun für den Abtransport vorbereitet. Der Ausleger des Baukrans war am Freitag abgeknickt. Der Kran drohte umzustürzen.

Rund 800 Menschen mussten zuvor evakuiert werden. Sie hätten sich in zwei umliegenden Hochhäusern aufgehalten, berichtete die Polizei. Laut Hessischem Rundfunk ist der Arm des Krans mehr als 60 Meter lang und 16 Tonnen schwer.

Warum dieser nach hinten umklappte, sei noch ungeklärt, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Sender. Dem Kranführer sei bei dem Unfall zur Mittagszeit nichts passiert. Wegen der Sperrungen kam es zu langen Staus in der Innenstadt

