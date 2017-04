Panorama

Beinahe "perfekter Mord": Fitnessband überführt Ehemann

Connie und Richard Dabate gelten als glückliches Paar in guten Verhältnissen. Dann wird Connie ermordet und Richard gerät unter Verdacht. Lange gibt es keinen Beweis, bis die Ermittler doch noch fündig werden.

Zunächst schien es so, als habe Richard Dabate seine Frau Connie auf tragische Weise bei einem Raubüberfall verloren. Connie Dabate lag am 23. Dezember 2015 erschossen im Haus des Paares in Ellington im US-Bundesstaat Connecticut.

Ihrem Ehemann zufolge hatte er auf seinem Handy einen Alarm aus dem Haus empfangen und war deshalb auf dem Arbeitsweg umgekehrt. Zu Hause habe er einen Einbrecher angetroffen, einen großen, übergewichtigen Kerl, maskiert und mit "einer Stimme wie Vin Diesel". Während er versucht habe, den Eindringling zu überwältigen, sei dann seine Frau aus dem Fitnessstudio heimgekommen.

Er habe ihr noch zugerufen, sie solle fliehen. Doch der Einbrecher habe Connie verfolgt und schließlich im Keller erschossen. Das habe er selbst gesehen, so Richard Dabate. Die Tatzeit gab er mit kurz nach 9 Uhr an. Er selbst sei verletzt und gefesselt worden, habe sich aber befreien können und gegen 10.20 Uhr den Notruf gewählt.

War es wirklich so?

Die Ermittler waren zunächst geneigt, dem Witwer zu glauben. Auch wenn für die Tat ein Revolver benutzt wurde, den Dabate erst zwei Monate zuvor gekauft hatte und der auch auf ihn registriert war. Dann jedoch mehrten sich die Indizien, aus denen sich nach und nach ein Motiv erkennen ließ. Demnach hatte Dabate eine Freundin, die bereits ein Kind von ihm erwartete. Das gab Dabate auch zu, behauptete aber, seine Frau habe davon gewusst und sich auch um das Baby kümmern wollen.

Bei den Kreditkartenabrechnungen stieß die Polizei auf Hotelrechnungen und Blumenkäufe, außerdem wurden Besuche in Striplokalen protokolliert. Die angeblich intakte Ehe der Dabates bekam Risse. In ihrem Smartphone hatte Connie Dabate notiert, warum sie einer Scheidung zustimmen würde. Daraus wurde klar, dass sie keine Ahnung von der Affäre ihres Mannes hatte, ihn aber für einen schlechten Ehemann hielt. Außerdem hatte sie offenbar herausgefunden, dass Richard Dabate mehr als 90.000 US-Dollar von ihrem Konto gestohlen hatte.

Inzwischen sahen die Ermittler ein starkes Motiv für einen Mord, zumal Dabate schon kurz nach dem Tod seiner Frau versuchte, ihre Lebensversicherung über 475.000 US-Dollar ausgezahlt zu bekommen. Doch es fehlte ihnen der Beweis. Das Haus war für einen Einbruch zu aufgeräumt, die Spürhunde hatten keine Fährte eines Einbrechers aufnehmen können, das alles waren starke Hinweise, aber kein Beweis.

Kein Herzklopfen?

Den fand die Polizei schließlich beim Opfer. Connie Dabate trug ein Fitnessarmband, das die Bewegungen und die Herzfrequenz der 39-Jährigen aufzeichnete. Demnach hatte Connie Dabate das Fitnessstudio erst um 9.23 Uhr verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war sie der Aussage ihres Ehemannes zufolge aber bereits tot. Das war sie nicht, denn bis 10.05 Uhr zeichnete das Gerät Daten auf, nach denen es Connie bestens ging. Zuletzt ging sie 370 Meter bis zu ihrem Haus. Anders als es zu erwarten wäre, wenn sie auf einen Einbrecher getroffen und vor ihm geflohen wäre, hatte sie eine vollkommen ruhige Herzfrequenz, bis sie die tödlichen Schüsse trafen.

Inzwischen wurde gegen Richard Dabate Mordanklage erhoben, er ist vorläufig gegen Kaution frei. Dabate beteuert noch immer seine Unschuld.

Quelle: n-tv.de