Panorama

So einfach und doch so lustig: Flughafen-Streich veräppelt Frauen

Was aussieht wie eine Steckdose, ist nicht immer eine Steckdose. Reisende sind auf den Streich eines Twitter-Users reingefallen. Nun freut sich das Internet über diesen harmlosen Spaß.

Intensive Smartphone und Tablet Nutzer können ohne den Zugang zu einer Steckdose schon mal hibbelig werden. Sobald der Energiebalken der Geräte langsam in den roten Bereich wandert, geht die Suche nach einer Lademöglichkeit los.

Ein Twitter-User hat dieses Bedürfnis frech ausgenutzt und sich einen Spaß daraus gemacht, Menschen auf dem Flughafen mit Fake-Steckdosen zu veräppeln. Und wie es in der Zeit der sozialen Medien nun mal so ist, lässt er die ganze Welt an diesem unterhaltsamen Prank teilhaben.

Steckdosen Attrappen sind im Internet günstig zu bestellen - und genauso schnell und leicht anzubringen, wie Just Basic Dave in der Abflughalle des Miami International Airports zeigt. Dort klebte er einen Steckdosen-Sticker auf einen Pfeiler und filmte die Versuche von Frauen, diesen zu benutzen.

Mit den kurzen trockenen Kommentaren "Got one!" und "Got em!" - etwa "Hab sie erwischt!", veröffentlichte er Videos von seinen Prank-Opfern. Nach ein paar vergeblichen Versuchen zweier Frauen ihr Ladekabel in die Steckdose einzustecken, schienen sie den Streich zu durchschauen und suchten amüsiert nach dem Drahtzieher dieses harmlosen Scherzes.

Spätestens mit Youtube hat der Trend begonnen, Prank-Videos ins Netz zu stellen. Pranks sind Streiche, die es heutzutage zu allen erdenklichen Themen im Internet gibt und durch die sozialen Netzwerke große Reichweite erlangen. Jedoch ist Vorsicht geboten: Nicht alle Streiche sind gelungen, einige können geschmacklos, andere beleidigend sein. Grenzüberschreitungen können zum Rauswurf aus der Community führen oder sogar rechtliche Konsequenzen mit sich ziehen.

Auch der Steckdosen-Prank hat schon viele Leute erreicht und wurde bereits mehrere Tausend Male geteilt und geliked. Als Reaktion auf den gelungenen Unfug, veröffentlichte Just Basic Dave einen Link zum Produkt für potentielle Prank-Nachahmer. Just Basic Dave war nicht der Erste, mit dieser Streich-Idee, wird aber mit Sicherheit auch nicht der Letzte sein.

Quelle: n-tv.de