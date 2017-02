Panorama

Attacke in El Salvador: Flusspferd wird im Zoo zu Tode gequält

Zoobesucher misshandeln ein Flusspferd in El Salvador so stark, dass es später seinen Verletzungen erliegt. Warum das Tier namens "Gustavito" so gequält wurde, ist nicht bekannt. Im Gehege fanden Ermittler Eispickel, Steine und Stahlstangen.

Im Zoo von El Salvador ist ein Flusspferd von Angreifern so schwer misshandelt worden, dass es seinen Verletzungen erlag. "Gustavito" sei am Sonntagabend gestorben, teilte das salvadorianische Kulturministerium mit. Das Tier war am vergangenen Mittwoch von Unbekannten mit Stichwaffen verletzt und geschlagen worden.

"Wir sind empört und traurig über die Tötung des Flusspferds", sagte Kulturministerin Silvia Regalado. Auch die Zoologische Stiftung von El Salvador verurteilte die Tat. "Wir können nicht verstehen, wie jemand einem schutzlosen Tier so etwas antun konnte", sagte ihr Sprecher Mauricio Velásquez der Zeitung "La Prensa Gráfica". Nach dem Angriff verhielt sich "Gustavito" ungewöhnlich. Das Flusspferd blieb die meiste Zeit in seinem Schwimmbecken und fraß nicht.

Tier wehrte sich

Daraufhin untersuchten Tierärzte und Biologen das Tier und entdeckten eine Reihe von Verletzungen. "Gustavito" habe sich offenbar verteidigt und sei dabei auch am Maul verwundet worden, erklärte die Zoo-Verwaltung. Deshalb konnte das Tier nicht fressen. Auch die Verabreichung von Medikamenten sei dadurch erschwert worden.

Im Gehege entdeckten die Ermittler Eispickel, Steine und Stahlstangen. Die Polizei fahndete nach den Tätern. Auch Ermittlungen gegen das Zoo-Personal seien nicht ausgeschlossen, sagte Justizminister Mauricio Ramírez Landaverde. Das Motiv für den Angriff war zunächst unklar. Die Sicherheitsvorkehrungen in dem Zoo sollten nun verstärkt werden, teilte Kulturministerin Regalado mit. "Gustavito" war eines der beliebtesten Tiere im Zoo von San Salvador und zog Tausende Besucher an. Das Kulturministerium teilte mit, dass künftig keine exotischen Großtiere mehr angekauft werden sollen. Der Zoo werde sich künftig dem Schutz der einheimischen Fauna widmen.

Quelle: n-tv.de