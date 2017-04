Panorama

Katastrophe in Kolumbien: Fluten töten mehr als hundert Menschen

Eine Spur der Zerstörung hinterlassen Wassermassen in einer Kleinstadt im Süden Kolumbiens. Die Fluten zerstören ganze Wohnviertel und fordern über hundert Menschenleben. Kolumbiens Präsident sagt eine Auslandsreise ab und reist in die Krisenregion.

Bei Überschwemmungen in der südkolumbianischen Stadt Mocoa sind mindestens 112 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 120 Einwohner sind verletzt worden und weitere 200 werden vermisst, wie die Feuerwehr mitteilte. Es handele sich um eine Tragödie von unvorstellbarem Ausmaß, sagte die Gouverneurin der Region Putumayo, Sorrel Aroca. "Hunderte von Familien" seien noch nicht gefunden worden, "ganze Wohnviertel" seien verschwunden.

Schwere Regenfälle hatten am Freitagabend den Fluss Mocoa und drei Zuflüsse über die Ufer treten lassen und die Erde ins Rutschen gebracht. Am Samstag war der gleichnamige Ort Mocoa von Strom und Leitungswasser abgeschnitten. Die Wassermassen zerstörten zudem zwei Brücken, wie der Direktor des nationalen Notdienstes UNGR, Carlos Iván Márquez, sagte. Die Behörden bildeten einen Krisenstab. Militär, Polizei und Rettungskräfte suchten nach den Vermissten. Dabei müssten hunderttausende Tonnen von Schutt und Schlamm geräumt werden.

Angesichts der hohen Zahl von Verletzten könne die medizinische Versorgung in Mocoa nicht mehr gewährleistet werden, erklärte die Gouverneurin Aroca. In der 500 Kilometer südwestlich von Bogotá gelegenen Stadt an der Grenze zu Ecuador leben rund 40.000 Menschen. Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos kündigte an, eine geplante Kuba-Reise nicht anzutreten und nach Mocoa reisen zu wollen, um sich ein Bild von der Katastrophe zu machen.

Quelle: n-tv.de