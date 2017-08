Panorama

Horrorfund im Müll: Frau entdeckt abgetrennte Beine

Schock in der italienischen Hauptstadt: Eine junge Frau findet im Müll zwei abgetrennte Beine. Wahrscheinlich sind es die Beine einer Frau, da sie "sehr gepflegt waren". Von dem dazugehörigen Körper fehlt jede Spur. Der Fall erinnert an einen anderen grausigen Fund in Rom.

Diesen Anblick wird eine junge Frau aus Rom so schnell nicht vergessen: Als sie den Müll durchstöbert, entdeckt die Italienerin ein Paar abgetrennte Beine. Wie italienische Medien berichteten, machte die Frau den grausigen Fund, als sie am Dienstagabend Mülltonnen in der Nähe eines Parks in einem Wohnviertel im nördlichen Stadtteil Parioli der italienischen Hauptstadt durchwühlte.

Es soll sich ersten Vermutungen zufolge um die Beine einer Frau handeln, da sie "sehr gepflegt waren", schreibt die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Sie waren den Angaben zufolge in der Leistengegend abgetrennt und in einen Müllsack verpackt worden.

Laut "La Republicca" befanden sich die Frauenbeine im Anfangsstadium der Verwesung und waren mit Klebeband umwickelt. Offenbar wurden sie mit einer Axt abgetrennt. Von dem dazugehörigen Körper fehlte zunächst jede Spur. Eine eingesetzte Mordkommission wertete bereits die Videokameras in der Umgebung aus, um zu ermitteln, wer die Beine in den Container geworfen hat.

Wie Ansa berichtet, gibt es bereits einen Verdächtigen: Der Mann war von der Kamera gefilmt worden, als er in der Nacht von Montag auf Dienstag mit dem Auto neben dem Container anhielt und sich an dem Behälter zu schaffen machte.

Der Fall erinnert an einen ähnlichen Fund in Rom aus dem Jahr 2015. Damals waren abgetrennte Beine gefunden worden, auf denen die Worte "Heute ist ein guter Tag zum Sterben" tätowiert waren. Es stellte sich bald heraus, dass sie einem Ultra-Fan des Fußballvereins Lazio Rom gehörten, der drogensüchtig und mehrfach vorbestraft war.

Vier Jahre zuvor, 2011, wurde in einem Feld ganz in der Nähe einer Straße der Rumpf einer Frau gefunden, Kopf und Beine wurden abgetrennt, Organe wurden entnommen. Ein Lkw-Fahrer fand die Leiche damals. Bis heute konnte der rätselhafte Fall nicht aufgeklärt werden.

Quelle: n-tv.de