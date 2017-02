Panorama

Gebrauchtwagen mit Geschichte: Frau hinterlässt Botschaft im Handschuhfach

Ein Vater kauft seiner Tochter das erste Auto, ein gebrauchtes. Als er sich den Wagen anschaut, macht er einen Fund, der ihn zu Tränen rührt. Die Geschichte bewegt nun Tausende.

Bei einem gebrauchten Auto denken viele an den Kilometerstand, ob es ein Garagenauto war oder ob es schon mal in einen Unfall verwickelt war. Eher selten spielen bei diesen Überlegungen die Menschen eine Rolle, die bisher damit gefahren sind.

Das ging auch Kevin Duke nicht anders, als er den neuen Gebrauchten seiner Tochter Jada in Augenschein nahm. Bis seine Tochter im März 16 wird, wollte er das Auto auf Herz und Nieren prüfen. Doch dann fand er im Handschuhfach einen Umschlag, der an den neuen Besitzer des Autos adressiert war. Als er den Brief las, habe er geweint, berichtete Duke auf der Facebookseite von Love What Matters, der er den Brief zur Veröffentlichung überließ.

In dem Brief, den die Vorbesitzerin Sabrina Archey geschrieben hatte, erfuhr Duke die Geschichte der Menschen, die das Auto benutzt hatten und es liebevoll Sylvia nannten. Die Frau aus dem US-Bundesstaat Kentucky schrieb, sie wolle die Person, die das Auto nun habe, wissen lassen, "was für ein spezielles Fahrzeug Sie gekauft haben". Das Auto habe ihrer Mutter gehört. "Sie starb am 25. Februar 2015 bei einem Hausbrand zusammen mit meiner 6-jährigen Tochter und meiner Tante."

Am Tag ihres Todes habe ihre Mutter das Auto zuletzt gefahren, sie sei mit ihrer Enkelin einkaufen und zum Friseur gewesen. "Dieses Auto enthält viele besondere Erinnerungen. Mein Haus und alles darin ist weg, dieses Auto ist alles, was übrig blieb." Wegen Problemen mit der Versicherung sei sie aber trotzdem gezwungen, es zu verkaufen, auch wenn sie damit die letzte Verbindung zu ihrer Mutter und ihrem Kind verliere.

Sie missgönne dem neuen Besitzer das Auto aber nicht. "Ich hoffe, dass dies das beste Auto ist, das sie je besessen haben. Ich hoffe, es fährt noch 100 Jahre. Ich hoffe, dass der Rücksitz mit Kindern und Spielzeug und allerlei Kram bedeckt ist. Meine Familie hat das Auto mit viel Liebe und klebrigen Sachen gefüllt." Sie habe auf der Rückbank zahlreiche Windeln gewechselt, möglicherweise verberge sich irgendwo noch ein Schnuller ihrer Tochter oder ein Chicken-Nugget.

"Liebe, Freude und Abenteuer stecken in diesem Auto. Jetzt, wo es Ihnen gehört, denken Sie daran, dass es nicht nur ein Auto ist. Es ist eine Erinnerung. Dieses Auto mit all seinen Macken, ist das letzte Stück meiner Familie. Seien Sie nett zu ihm." Gemeinsam hätten sie mit runtergekurbelten Fenstern 80er Jahre-Musik und Countrysongs gehört und mitgesungen. Vielleicht könne der neue Besitzer den Song "Big Green Tractor" hören, das Lieblingslied ihrer Tochter, oder Lynyrd Skynyrds "Freebird". Das Lied habe ihrer Familie so viel bedeutet, dass es bei den Beerdigungen gespielt wurde.

Archey versprach auch, das Auto zurückzukaufen, sobald sie in einer besseren finanziellen Situation wäre. "Seid gesegnet, seid glücklich, lebt und liebt wie wir." Nachdem der Brief von der zunächst unbekannten Absenderin veröffentlicht wurde, wurde Archey ausfindig gemacht. Inzwischen läuft eine Crowdfunding-Aktion, die ihr den Rückkauf des Autos ermöglichen soll.

Quelle: n-tv.de