Panorama

Großfahndung läuft: Frau in Offenbach niedergeschossen

Die Polizei in Offenbach sucht nach dem tödlichen Angriff auf eine Frau mit einer Großfahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Dieser hatte am Morgen die Frau auf offener Straße niedergeschossen, wie die Polizei in der hessischen Stadt mitteilte. Sie starb später im Krankenhaus.

Der Gesuchte soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Er sei mit einer schwarzen Jacke und Bluejeans bekleidet gewesen und in einem dunklen Kleinwagen geflüchtet. Die Polizei bat Zeugen der Tat um Mithilfe. Einem Medienbericht zufolge hatten Passanten die Frau auf der Straße liegend aufgefunden. Zeugen berichten, dass der Täter mit einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sei.

Quelle: n-tv.de