Panorama

Nach Kreislaufzusammenbruch: Frau kracht mit Auto in Esszimmer

Eine Rentnerin legt in der Nähe von Karlsruhe eine filmreife Chaosfahrt mit ihrem Mercedes hin. Der unfreiwillige Stunt endet erst hinter der durchbrochenen Mauer eines Einfamilienhauses.

Spektakulärer Crash bei Karlsruhe: Eine 76-jährige Frau ist in der Gemeinde Linkenheim mit ihrem Mercedes Kombi rund einen Meter hoch in das Esszimmer eines Einfamilienhauses geschleudert worden. Zuvor hatte sie am Steuer einen Kreislaufzusammenbruch erlitten und die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

In einer Kurve fuhr sie mit hoher Geschwindigkeit geradeaus, zunächst auf einen Gehweg. Der Wagen durchbrach einen Metallzaun und eine Vorgartenmauer und wurde dadurch auf einen niedrigen Balkon katapultiert. Dort zerstörte er die Hauswand und eine Glastür. Im Esszimmer kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen.

Mehr zum Thema 26.05.17 Vier Schwerverletzte Auto fährt in Berliner U-Bahn-Station

Für die Frau und ihren 77-jährigen Beifahrer ging die Sache glimpflich aus. Sie erlitten bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Auch die Bewohner hatten Glück im Unglück, sie waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sie müssen sich nun aber auf größere Bauarbeiten einstellen. Neben dem Wohnzimmer wurden auch Teile der Küche und eine Wand zum Flur in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt beläuft sich der Schaden am Haus auf mindestens 50.000 Euro. Der Wagen wurde mit einer Seilwinde aus dem Gebäude geborgen.

Quelle: n-tv.de