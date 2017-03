Panorama

Ein großer Traum wird wahr: Frau mit Down-Syndrom wird "Miss Météo"

Einmal das Wetter im Fernsehen präsentieren, das war der große Traum von Mélanie Ségard. Nun konnte die junge Frau tatsächlich vor die Kamera treten - und bewegt damit viele Menschen.

Eine junge mit Down-Syndrom hat im französischen Fernsehen das Wetter angesagt. Damit erfüllte sich für Mélanie Ségard ein langersehnter Traum. Am Dienstagabend trat die 21-Jährige nach den Hauptnachrichten auf und bescherte dem Sender France 2 damit Spitzen-Einschaltquoten. In den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Menschen berührt von der ungewöhnlichen "Miss Météo".

Unterstützt wurde die junge Frau von Moderatorin Anaïs Baydemir. Sie sagte wie gewohnt das Wetter an und bat dann ihren "Ehrengast" vor die Kameras. "Wie sieht es am Samstag aus, Mélanie?", fragte Baydemir. Zunächst noch etwas schüchtern informierte die junge Frau die Zuschauer über den für das Wochenende erwarteten Regen und die Kälte. Beim abschließenden Kalenderspruch des Tages konnte sie dann schon wieder lächeln: "Am 15. März ist der Tag der Heiligen Louise, wir grüßen alle Louisen auf France 2".

"Mélanie, Du hast es geschafft!", beglückwünschte sie Moderatorin Baydemir. Der knapp einminütige Auftritt der jungen Frau bescherte dem Sender hohe Einschaltquoten. Rund 5,3 Millionen Menschen verfolgten die Wettervorhersage, weitere 3,3 Millionen schauten sich den Videoclip in den sozialen Netzwerken an. France 2 sprach von einem "Saisonrekord".

"Mélanie schafft das"

Auch im Kurzmitteilungsdienst Twitter fand die junge Frau großen Zuspruch. "Bravo Mélanie", schrieb ein Nutzer. Ihr Auftritt sei "bewegend" gewesen, betonte eine andere Nutzerin. Unter dem Slogan "Mélanie schafft das" hatte die junge Frau auf Facebook mehr als 200.000 Likes für ihr Vorhaben gesammelt.

Unterstützt wurde Mélanie Ségard vom Behindertenverband Unapei. Der Verein betonte, die große Unterstützung für Mélanie gebe "tausenden behinderten Menschen Hoffnung, die allzuoft unsichtbar sind". Sie könnten vieles erreichen, wenn sie nur Hilfe bekämen.

Bei dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender France 2 hatte Mélanie die Mitarbeiter des Wetterdienstes kennengelernt und war von Moderatorin Baydemir auf ihren großen Auftritt vorbereitet worden. Vor die Kameras trat sie professionell geschminkt mit einer pinkfarbenen Bluse und schwarzem Rock.

Menschen mit Down-Syndrom haben ein verändertes Erbgut. Sie tragen das Chromosom 21 dreimal in jeder Körperzelle statt zweimal, deshalb spricht man auch von Trisomie 21. Kinder mit Down-Syndrom entwickeln sich in der Regel langsamer als andere Kinder.

