Angeblich weltschwerste Frau: Frau soll 100 Kilo abgenommen haben

Die angeblich schwerste Frau der Welt soll deutlich abgenommen haben. Die Behandlung der 500 Kilo schweren Ägypterin in Indien schlägt offenbar gut an. Die Ärzte in Mumbai erklären nun ihre Strategie.

Eine angeblich 500 Kilogramm schwere Frau soll in Indien durch eine spezielle Diät innerhalb eines Monats 100 Kilogramm verloren haben. Das behauptet zumindest die Saifee-Klinik in Mumbai. Laut der indischen Zeitung "Hindustan Times" erklärte einer ihrer Ärzte den extremen Gewichtsverlust so: Die Frau habe durch Medikamente und eine spezielle Diät vor allem Flüssigkeit verloren, die zuvor in ihrem Körper eingelagert war.

Die 36-jährige Ägypterin Eman Ahmed war nach Klinikangaben mit rund 500 Kilogramm Körpergewicht die wahrscheinlich schwerste Frau der Welt, als sie am 11. Februar in das Krankenhaus in Indien geflogen wurde. Die Fluggesellschaft Egyptair hatte dazu eigens ein speziell ausgestattetes Frachtflugzeug zur Verfügung gestellt. Am vergangenen Dienstag habe die Patientin sich einer ersten Operation unterzogen, wie die Klinik mitteilte.

Die Ärzte verkleinerten ihren Magen deutlich. "Die Operation soll ihr helfen, in der Zukunft weiteres Gewicht zu verlieren", sagte eine Sprecherin. Der Ernährungsmediziner Hans Hauner von der Technischen Universität München hält es prinzipiell für möglich, dass Menschen mit großen Wassereinlagerungen im Körper extrem viel Gewicht in kurzer Zeit verlieren, wenn diese Ödeme mit Medikamenten behandelt werden. Die indischen Ärzte wollen nun daran arbeiten, Ahmed wieder flugfähig zu machen, damit sie so bald wie möglich nach Ägypten zurückkehren kann.

