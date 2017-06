Panorama

Lebensgefährlicher Aberglaube: Frau wirft Münzen in Flugzeugturbine

Am Flughafen von Shanghai stoppt eine alte Frau plötzlich und wirft eine Handvoll Münzen in Richtung der Turbine ihres Flugzeuges. Andere Passagiere informieren die Crew. Der Kapitän sagt, es hätte eine Katastrophe geben können.

In China hat eine Frau Angst vor einem tödlichen Flugunglück ausgelöst. Die 80-Jährige wollte jedoch das Gegenteil erreichen: Die Passagierin warf vor dem Abflug in Shanghai eine Handvoll Münzen in ein Flugzeugtriebwerk, berichtet die "South China Morning Post". Mitreisende sahen Zeugen zufolge, wie eine ältere Frau auf der Fahrgasttreppe das Kleingeld für eine "Segnung" der Reise in Richtung Turbine schleuderte. Sie informierten daraufhin die Stewards im Airbus A320.

Statt nach Guangzhou abzuheben, mussten die rund 150 Passagiere die Maschine des Fluges China Southern Airlines 380 vorsichtshalber verlassen. Wartungsmitarbeiter der Fluglinie durchsuchten das Triebwerk und fanden neun Münzen, eine darin sowie acht daneben auf dem Rollfeld. Der Kapitän der Fluglinie sagte laut "South China Morning Post", falls die Turbine die metallenen Münzen angesaugt hätte, wäre es womöglich zu ernsthaften Schäden oder einem Totalausfall gekommen.

Der betroffene Flug hob mit mehr als fünfstündiger Verspätung aus Shanghai ab. Die 80-Jährige war in Begleitung ihres Ehemanns, ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns unterwegs. Die chinesische Polizei teilte mit, von der Frau seien keine kriminellen Aktivitäten oder psychische Probleme bekannt. Den Flug durfte sie wegen des Vorfalls nicht antreten.

Quelle: n-tv.de