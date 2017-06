Panorama

Jahrzehntelange Freundschaft: Freunde stellen Foto von 1982 nach

Fünf junge Männer sitzen auf einer Bank. Schlaksig und mit freiem Oberkörper feiern sie ihren High-School-Abschluss. 35 Jahre später sitzen sie auf derselben Bank.

Wie die Zeit vergeht, sieht man am deutlichsten auf Fotos. Vielleicht fühlt man sich noch wie 19, man sieht nur leider nicht mehr so aus. Das führen sich fünf Freunde, die zusammen auf der High School waren, regelmäßig vor Augen.

Alle fünf Jahre treffen sich John "Wedge" Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony und John Dickson, um ein Foto nachzustellen, das sie 1982 zum ersten Mal aufnahmen. Damals saßen dort junge, schlaksige Männer mit abenteuerlichen Frisuren, zum Teil mit freiem Oberkörper auf einer Bank an einem See an der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Kalifornien und Oregon.

Immer, wenn weitere fünf Jahre ins Land gegangen sind, gibt es ein neues Foto, das genau am gleichen Ort gemacht wird. 2012 wurden die Freunde damit eine Social-Media-Sensation. Molony muss dabei ein Glas in seiner rechten Hand halten und Rumer-Cleary einen Hut auf dem Knie. In den zurückliegenden Jahren verzichteten die alten Freunde gelegentlich darauf, ihre nackten Oberkörper zu präsentieren.

Doch bei ihrem diesjährigen Foto wollten sie dem Original so nahe wie nur irgend möglich kommen. Deshalb trainierten sie dem US-Sender CNN zufolge, damit sie auch jenseits ihrer 50. Geburtstage ein Six-Pack präsentieren können. Lediglich Rumer-Cleary war das egal. Der Hardware- und System-Ingenieur versteckt sein rundes Bäuchlein unter seinem T-Shirt und hält natürlich wie immer einen Hut.

Die Gruppe entstand aus einer Jungenfreundschaft zwischen Wardlaw und Dickson, nachdem Wardlaws Familie ihr Haus bei einem Feuer verloren hatte und ein neues von Dicksons Familie mietete. Die Nachbarsjungen verbrachten ihre Zeit mit dem Drehen von Super-8-Filmen, so kamen nach und nach die anderen dazu.

Wardlaw ist noch immer Fotograf und Filmemacher. Burney wurde Lehrer, Molony arbeitet ebenfalls als Fotograf. Dickson betreibt eine touristische Webseite. Und sie sind noch immer Freunde.

Quelle: n-tv.de