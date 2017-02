Panorama

Eva, der Hulk: Fünfjährige überzeugt als Feministin

Brauchen wir noch Feminismus und wenn ja, welchen? Ein kleine Britin hat auf diese Frage ihre eigene Antwort gefunden und überzeugt selbst hartgesottene Machos.

Das Leben von fünfjährigen Kindern macht der britische Sender Channel 4 schon seit längerem zum Thema einer Dokumentation. Was denken die Jungen und Mädchen kurz vor dem Eintritt in die Schule über die Welt und das Leben? Heraus kommen häufig sehr unterhaltsame Einsichten in die Gedanken und Gefühle der Fünfjährigen.

Die neue Staffel hat nun einen eindeutigen Star: Eva, eine kleine Blondine, die zu den wichtigen Fragen des Lebens längst eine ausgereifte Meinung hat. Damit hat sie es zum feministischen Star des Internets gebracht.

Dabei sind die Ideen des Mädchens keineswegs besonders revolutionär. Auf die Frage, was für Mädchen beim Aufwachsen wichtig ist, sagt sie beispielsweise: "Arbeiten gehen und wählen, definitiv." Ihre Erklärung, früher durften Frauen nicht wählen, das war schlecht, deshalb sollten sie auf dieses Recht nicht einfach verzichten.

Bananen-DNA als Killerargument

Mit dem ganzen Jungs-Mädchen-Widerspruch kann Eva auch nicht besonders viel anfangen. "Jungs sind nicht besser als Mädchen. Sie sind genau gleich", sagt die Fünfjährige und macht sich daran, ihrem Kumpel Jude ein paar Karate-Grundlagen zu zeigen.

Der möchte auch gern mal der Vorturner sein, muss sich aber der Präsenz und dem bereits vorhandenen Können von Eva geschlagen geben. "Sie ist mega-stark. Wie der Hulk", lautet schließlich seine Einschätzung. Jude hatte zuvor auf die Frage, warum Mädchen nicht Wissenschaftler sein können, geantwortet: "Weil sie komische Tränke brauen." Das spricht ein wenig für ein veraltetes Geschlechterverständnis und wurde von Eva prompt gekontert. Sie sagte lediglich: "Ich habe einmal DNA aus einer Banane extrahiert."

Für ihre Schlagfertigkeit und Präzision wird Eva nun im Internet gefeiert. In den Kommentaren zu einer kurzen Zusammenfassung der Folge bekommt das Mädchen jede Menge Anerkennung. Evas Eltern könnten stolz auf sie sein, heißt es. Außerdem wird der Gedanke ins Spiel gebracht, dass sie sicher mal eine gute Premierministerin abgeben würde. Evas Eltern ließen über Twitter ausrichten, sie seien sehr stolz auf die Person, die ihre Tochter ist. Und es wird sicher nicht lange dauern, bis es den Bananensatz auf T-Shirts gibt.

Quelle: n-tv.de